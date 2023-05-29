"الأهلي سيهبط مجددًا وتصرف وليد معاذ مخجل"

تعرض وليد معاذ، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، لهجومٍ عنيف؛ بعد إسدال الستار على مسابقة دوري يلو للدرجة الأولى 2022-2023، بشكل رسمي.
وتوّج الأهلي بلقب "الدرجة الأولى"، وضمن العودة إلى دوري روشن السعودي للمحترفين مجددًا، في الموسم الرياضي القادم، بعد عام واحد فقط من الهبوط التاريخي.
وهاجم الناقد الرياضي سلطان خميس، تصرف معاذ؛ برفض احتفال فريقه، بلقب دوري يلو للدرجة الأولى؛ قائلًا: "لماذا كان الأهلي يفرح عند الفوز في المباريات إذًا؟".
ووصف خميس في تصريحات لفضائية "السعودية الرياضية"، تصرف رئيس الراقي بـ"المخجل"، مشددًا على أن النادي، ليس ملكية خاصة لمعاذ أو أي شخص في مجلس الإدارة.
وأضاف الناقد الرياضي: "بفكر وليد معاذ ومجلس إدارته.. أخشى أن الأهلي سيهبط إلى دوري يلو مجددًا".
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