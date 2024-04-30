أخبار الاتحاد اليوم | قرار جاياردو الغريب بشأن كانتي ورومارينيو، ومفاجأة المشجع صاحب الأزمة مع حمدالله

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 30 إبريل 2024
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خاص | بعد اشتباكات أبوظبي .. مشجع الاتحاد يحضر مفاجأة جديدة لعبدالرزاق حمدالله
حلقة جديدة من مسلسل مشجع الاتحاد مع حمدالله..
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رسالة استفزازية .. محمد الدعيع يسخر من محمد نور والاتحاد قبل كلاسيكو الهلال
أسطورة الهلال يبدو واثقًا قبل كلاسيكو الاتحاد..
مفاجأة كبرى لجماهير نادي الاتحاد..
مفاجأة جديدة عن كريم بنزيما..
يبدو أن أحدهم سينتقل من الرياض إلى جدة في الصيف المقبل..
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"عدنا لفترة التسيب!" .. استياء من تصرف لاعبي الاتحاد قبل كلاسيكو الهلال
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أخيرًا .. حسم مصير مشاركة كانتي في كلاسيكو الاتحاد والهلال
الساعات الماضية شهدت جدلًا بشأن مصير كانتي..
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هل يعود النصر لهدفه السابق؟ .. برشلونة يُسهل رحيل نجميه إلى دوري روشن السعودي
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"السعودية تريده والأهلي أكبر المهتمين" .. ليفاندوفسكي يعلن موعد رحيله عن برشلونة
الكلمة الأخيرة في مستقبل ليفاندوفسكي مع برشلونة..
حامد البلوي "أسد الاتحاد" .. فضح نجم الهلال وأنقذ النصر من "عقوبات" فغدر به!
كواليس حامد البلوي التي كُشفت وفضح بها الكثير..
"راشفورد في المقدمة!" .. قرار تاريخي من مانشستر يونايتد يخدم السعودية
ثورة مرتقبة في مانشستر يونايتد..
"تأجيل الصفقة في مصلحة دوري روشن!" .. مفاجأة بخطة السعودية للتعاقد مع محمد صلاح
تطورات جديدة في انتقال محمد صلاح إلى السعودية..
"لا نريد حكامًا معينين!" .. مفاجأة عن أندية الدوري السعودي ومسؤول يكشف رد الفعل
مسؤول يؤكد تلقي طلبات من الأندية بعدم تعيين حكام معينين لمبارياتها..
اختيارات مفاجئة وغريبة! .. وليد الفراج يختار أنجح 10 صفقات في دوري روشن السعودي
الدوري السعودي يضم العديد من الأجانب الكبار