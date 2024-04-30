أخبار الاتحاد اليوم | قرار جاياردو الغريب بشأن كانتي ورومارينيو، ومفاجأة المشجع صاحب الأزمة مع حمدالله

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روش

مفاجأة كبرى لجماهير نادي الاتحاد..

مفاجأة جديدة عن كريم بنزيما..

يبدو أن أحدهم سينتقل من الرياض إلى جدة في الصيف المقبل..

ترقب كبير .. هل يحقق الاتحاد أول انتصار له أمام الهلال في الموسم الجاري أم يفعلها الزعيم للمرة السابعة؟

"مباراة مصيرية ويتصرفون هكذا؟!"..

الساعات الماضية شهدت جدلًا بشأن مصير كانتي..

مستجدات البيت الهلالي قبل كلاسيكو الاتحاد..

الأندية السعودية تستهدف عددًا من لاعبي البارسا

الكلمة الأخيرة في مستقبل ليفاندوفسكي مع برشلونة..

كواليس حامد البلوي التي كُشفت وفضح بها الكثير..

ثورة مرتقبة في مانشستر يونايتد..

تطورات جديدة في انتقال محمد صلاح إلى السعودية..

مسؤول يؤكد تلقي طلبات من الأندية بعدم تعيين حكام معينين لمبارياتها..

الدوري السعودي يضم العديد من الأجانب الكبار