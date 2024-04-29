في رسالة مفاجئة .. نجم الشباب إلى الاتحاد والأهلي: من يشتريني فأنا شاريه!

يبدو أن أحدهم سينتقل من الرياض إلى جدة في الصيف المقبل..

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دون أي لف أو دوران، أعلن حسين القحطاني؛ لاعب وسط الشباب السعودي، استعداده للرحيل لأحد قطبي جدة في الميركاتو الصيفي المقبل، في ظل نهاية عقده مع ناديه.

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صاحب الـ29 عامًا يرغب النادي العاصمي في الحفاظ عليه، وقدم له عرضًا بالفعل، لكن - على حد قوله - لم يرتق لمطالبه المالية، وهو ما جعله يتقبل السماع للعروض الأخرى.

وقال القحطاني خلال تصريحاته لبرنامج "دورينا غير": "أتشرف بالشباب والأهلي والاتحاد، أي نادٍ شاريني .. أنا شاريه، لكن إلى الآن لم يحدث أي شيء، ومن هنا لنهاية الموسم ربنا يكتب الخير".

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وأضاف: "أنا لاعب حر وأدرس العروض وأستخير وأسأل لاختيار الأنسب، الشباب قدم لي عرضًا ولم نتفق، لم يقدموا ما طلبته، ولا تزال المفاوضات جارية".

يذكر أن القحطاني شارك في 29 مباراة مع الشباب في الموسم الجاري، سجل خلالها هدفًا وصنع اثنين آخرين.

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