أخبار الاتحاد اليوم | عرضان سعوديان لجوتا، ومهلة أخيرة من الاتفاق!

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 2 يونيو 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 2 يونيو 2024

نجم النصر حطم رقم نظيره في الاتحاد

الاتحاد السعودي كان قد حدد عدد اللاعبين في قائمة كل نادٍ بـ25 فقط

الموضوع يُستكمل بالأسفل

هل يعود المسؤول الاتحادي السابق للعمل الإداري من بوابة نادٍ جديد؟

الاتحاد حظي بموسم مخيب جدًا في 2023-2024

طعنة في ظهر الاتحاد تعرقل الإعلان عن ثلاث صفقات..

هل يحسم الاتحاد صفقة جديدة؟

بنزيما يتحدث عن أول زيارة للجزائر

تألق عبد الرزاق حمد الله وقدم أوراق اعتماده سريعًا مع العميد، فكم عدد أهداف حمد الله مع الاتحاد في الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا وجميع البطولات؟

بالميراس يرفض عرضين من النصر والاتحاد لضم لاعب ميلان السابق..

هل يرحل جوتا عن دوري روشن أم سيبقى مع فريق آخر؟