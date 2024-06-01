بالزغاريد والازدحام الكبير .. كريم بنزيما يُعلق على زيارته الأولى للجزائر

بنزيما يتحدث عن أول زيارة للجزائر

تواجد النجم الجزائري كريم بنزيما لاعب نادي الاتحاد في الجزائر اليوم السبت، من أجل زيارة منزل أجداده، ليستغل الإجازة التي حصل عليها بعد نهاية الموسم.

ويحصل بنزيما ونجوم الاتحاد حاليًا على فترة إجازة، بعد نهاية موسم 2023-24 دون تحقيق أي إنجاز يُذكر.

ونشرت قناة النهار الجزائرية عبر حسابها على منصة "فيس بوك" فيديو يظهر فيه جماهير بنزيما في قرية أغبالة ببلدية بني جليل بالجزائر، وهو يتواجدون بأعداد كبيرة أمام منزل أجداد بنزيما الذي كان يتواجد فيه نجم الاتحاد، حيث قاموا بالزغاريد للترحيب به.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ومن جانبه عبر بنزيما عن سعادته الكبيرة بزيارته الأولى للجزائر، حيث وجه الشكر إلى الجماهير بعد حفاوة الاستقبال التي وجدها منهم.

وعانى بنزيما مع الاتحاد خلال موسم 2023-24، بسبب كثرة الإصابات، بالإضافة إلى عدم تقديمه للمستوى المنتظر منه.