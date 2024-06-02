كواليس مثيرة خلف قرار اتحاد الكرة الجديد بشأن قوائم أندية دوري روشن للموسم القادم

الاتحاد السعودي كان قد حدد عدد اللاعبين في قائمة كل نادٍ بـ25 فقط

اتخذ الاتحاد السعودي لكرة القدم قرارًا جديدًا بشأن قوائم أندية دوري روشن في الموسم القادم من شأنه أن يُخفف من أزمة تقليص القائمة إلى 25 لاعبًا.

الاتحاد كان قد أعلن في نهاية العام الماضي تقليص عدد اللاعبين في قائمة كل نادٍ من 30 إلى 25 لاعبًا بينهم 10 أجانب بينهم لاعبين من مواليد 2003 فما فوق، على أن يُشارك في كل مباراة 8 أجانب فقط، وقد رفض الهلال والنصر ذلك القرار فيما أيده 16 ناديًا آخر حسبما أشارت صحيفة الشرق الأوسط السعودية.

الصحيفة أوضحت أن الهلال تقدم باقتراح لتأجيل قرار تقليص القائمة لموسم واحد لارتباطه بعدد من اللاعبين بعقود تمتد لما بعد نهاية الموسم الجاري، مما سيضعه في ورطة كبيرة وبين خياري فسخ العقد بالتراضي أو بيع العقود بأثمان أقل مما تستحق، وكذلك لارتباط الفريق بخوض كأس العالم للأندية في أمريكا صيف 2025 مما يعني حاجته لعدد كبير من اللاعبين.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

النصر أيد طلب الهلال خاصة مع ازدياد عدد المباريات في الموسم القادم ومشاركته في كأس السوبر ودوري أبطال آسيا، لكن الاتحاد السعودي رفض المقترح الهلالي النصراوي تمامًا ومنح الأندية في المقابل جرعة من الأوكسجين فيما يخص قرار تقليص القائمة.

الاتحاد السعودي سمح للأندية بتسجيل 5 لاعبين إضافيين في القائمة من مواليد 2005، أي اللاعبين البالغين 19 عامًا، بحيث يُقيدوا في قائمة الشباب بشكل استثنائي ويُسمح لهم بالمشاركة مع الفريق الأول بجانب الشباب، علمًا أن قوائم الشباب تشترط قيد اللاعبين من عُمر 18 عامًا فما أقل.

هذا القرار سيسمح للأندية بقيد 30 لاعبًا منهم 5 من مواليد 2005، وحال تم إعارة أحد هؤلاء اللاعبين أصحاب الـ19 عامًا يتم تسجيله كذلك ضمن الخمسة المستثنين بوصفهم عددًا إضافيًا في فريق درجة الشباب تحت 18 سنة.

المتابعون اختلفوا حول مدى قدرة القرار الجديد على مساعدة أندية دوري روشن، حيث وصفه البعض بالجيد وسيمنح الأندية فرصة الاستفادة من لاعبين كان سيتخلى عنهم، فيما رآه البعض دون جدوى حيث لا تعتمد الأندية الكبيرة تحديدًا كثيرًا على اللاعبين من تلك الفئة العُمرية.