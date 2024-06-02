أول مهمة بعد أزمة الاتحاد وعبدالرزاق حمدالله .. نادٍ جديد يطلب ود حامد البلوي

هل يعود المسؤول الاتحادي السابق للعمل الإداري من بوابة نادٍ جديد؟

بعد أكثر من عام من العمل الإعلامي، يبدو أن حامد البلوي قد يعود من جديد للعمل الإداري من بوابة أحد أندية دوري روشن السعودي.

البلوي غائب عن العمل الإداري منذ أغسطس 2022، وقتما تم إيقافه لستة أشهر، على خلفية قضية التسجيلات الشهيرة الخاصة بالمهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله وانضمامه للعميد بعد فسخ النصر لعقده.

ومنذ ذلك الحين، عمل حامد ناقدًا حصريًا لبرنامج "أكشن مع وليد"، دون محاولة للعودة حتى بعد انتهاء فترة إيقافه.

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لكن بحسب صحيفة "عكاظ" فإن نادي الخلود؛ الصاعد في الموسم المقبل من دوري يلو لدوري روشن، يريد الاستفادة من خبرة البلوي عن طريق ضمه لمجلس الإدارة للإشراف على فريق الكرة.

ولم تكشف الصحيفة عن موقف المدير التنفيذي السابق للنمور من عرض الخلود، في انتظار قادم الأيام للكشف عن المزيد.

يذكر أن الخلود صعد لدوري روشن بعدما احتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري يلو برصيد 62 نقطة، خلف العروبة (64 نقطة)، والقادسية (73 نقطة).