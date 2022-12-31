كم عدد أهداف عبد الرزاق حمد الله مع الاتحاد؟

تألق عبد الرزاق حمد الله وقدم أوراق اعتماده سريعًا مع العميد، فكم عدد أهداف حمد الله مع الاتحاد في الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا وجميع البطولات؟

انضم عبد الرزاق حمد الله إلى الاتحاد، في فترة الانتقالات الشتوية لموسم 2021-22، بعد رحلة مليئة بالنجاحات مع النصر بدأت منذ أغسطس 2018.

وقدم النجم المغربي سجلًا تهديفيًا مميزًا مع العميد منذ وصوله، بسبب بصمته الواضحة في هجوم الاتحاد، ويأمل في مواصلة نجاحاته بالدوري السعودي.

وكان حمد الله مع النصر قد حصل على لقب هداف الدوري السعودي موسمين متتاليين متفوقًا على عمر السومة الذي انفرد باللقب لثلاثة مواسم قبل أن يشعل حمد الله المنافسة ويرفع سقف الإنجازات، حيث حقق رقمًا قياسيًا في تاريخ المسابقة بحصوله على لقب الهداف موسم 2018-2019 برصيد 34 هدفاً.

فكم عدد أهداف عبد الرزاق حمد الله مع الاتحاد في الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا وجميع البطولات المحلية والقارية؟

Shahid

كم عدد أهداف حمد الله مع الاتحاد في الدوري السعودي؟

نجح حمدالله في تسجيل 12 هدفًا في الموسم الأول مع الاتحاد، وبدأ موسمه الثاني بقوة ليسجل 7 أهداف في أول 8 مباريات بدوري روشن السعودي

الموسم المباريات الأهداف 2021-22 13 12 2022-23 8 7 المجموع 21 19

كم عدد أهداف حمد الله مع الاتحاد في كأس الملك؟

الموسم المباريات الأهداف 2021-22 2 1 2022-23 1 1 الإجمالي 3 2

كم عدد أهداف حمد الله مع الاتحاد في جميع البطولات؟

لعب حمد الله مع الاتحاد حتى الآن 24 مباراة بجميع المسابقات، استطاع خلالهم تسجيل 21 هدفًا.

الموسم المباريات الأهداف 2021-22 15 13 2022-23 9 8 2021-22 24 21