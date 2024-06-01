لحسم صفقة جديدة .. الاتفاق يمنح الاتحاد مُهلة أخيرة!

هل يحسم الاتحاد صفقة جديدة؟

منح نادي الاتفاق نظيره الاتحاد مهلة من أجل حسم صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وذلك استعدادًا للموسم المقبل.

وكشفت صحيفة "الشرق الأوسط" عن أن الاتفاق منح الاتحاد مهلة للتفاوض بشأن شراء عقد المدافع سعد الموسى لنهاية الأسبوع الجاري.

وأوضحت الصحيفة أن المهلة كانت نهايتها يوم الجمعة الماضي، وفقًا للاتفاق الذي تم بين الطرفين في يناير 2024، وذلك في إطار المفاوضات بين الطرفين بشأن الشروط المالية للصفقة.

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وطلبت إدارة الاتفاق من نظيرتها في الاتحاد التفاوض بشأن إضافة انتقال أحد لاعبيه الثلاثة "مد الله العليان أو زياد الصحفي أو مهند الشنقيطي" جزاء من الصفقة، مقابل تخفيض المبلغ المالي المتفق عليه سابقًا لشراء عقد سعد الموسى والذي يبلغ 28 مليون ريال سعودي.

يأتي ذلك بعدما حسم الاتحاد بالفعل صفقة أحمد الغامدي مقابل 32 مليون ريال من الاتفاق، بالإضافة إلى تمديد عقد لاعب الوسط حمد الغامدي.