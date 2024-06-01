"العرض السعودي كان مغريًا للغاية ولكن" .. قائد بالميراس يكشف كواليس فشل انتقاله إلى الاتحاد!

بالميراس يرفض عرضين من النصر والاتحاد لضم لاعب ميلان السابق..

كشف جوستافو جوميز، قائد بالميراس البرازيلي، عن قصة العرض المُقدم من السعودية، مضيفًا أن المقابل المادي للعرض كان مغريًا للغاية، ولكنه لم يكن ليجبر الإدارة على مغادرته للنادي.

وارتبط اسم جوميز بتلقي نادي بالميراس عرضًا من نادي النصر، لضم قائد الفريق، ولكن إدارة النادي ردت بالرفض، قبل أن يتلقى عرضًا سعوديًا جديدًا، ولكن من بوابة الاتحاد، في النصف الثاني من عام 2023.

وقال جوميز، في مقابلة مع شبكة ESPN، "سأقول الحقيقة، لن أكون منافقًا، لقد فكرت كثيرًا في عرض الاتحاد، النادي كان سيدفع خمسة أضعاف المبلغ الذي أنفقه بالميراس للتعاقد معي، فضلًا عن راتب أعلى بحوالي 5 أضعاف أيضًا، كنت أظن أنه سيكون جيدًا بالنسبة لبالميراس، ولكن الإدارة رفضت العرض".

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وذكرت تقارير أن الاتحاد قدم عرضًا مبدئيًا يقدر بمبلغ 15 مليون دولار، أي ما يعادل حوالي 78 مليون ريال برازيلي، وكان عملاق جدة، على استعداد لتقديم عرض أعلى، ولكن بالميراس رفض فكرة رحيل قائده، رغبة في الحفاظ على العناصر الأساسية للفريق، كما فعل مع النصر.

وأضاف جوستافو "لدي عقد جيد جدًا، وأنا أقدر ذلك، ولم أكن لأجبر النادي مطلقًا على قبول رحيلي، كأن أدعي الإصابة أو أغيب عن التدريب، لن أستبدل شخصيتي بذلك، وقررت قبول استكمال مسيرتي، والسير على نفس الطريق والمضي قدمًا من أجل النادي والجماهير، ثم عوضني بالميراس، وعرض عليّ عقدًا لمدة عام آخر، وأنا سعيد بذلك، كما أن بالميراس قدم أداءً جيدًا للغاية".

وانتقل الباراجوياني جوستافو جوميز إلى بالميراس، في يوليو 2020، قادمًا من ميلان الإيطالي، مقابل ما يعادل مليوني يورو، وتوج جوميز بالعديد من الألقاب مع بالميراس، مثل الدوري البرازيلي (3 مرات)، وكأس البرازيل، وكوبا ليبرتادوريس (مرتين).