أخبار الاتحاد اليوم | عبد الرزاق حمد الله يعلق لأول مرة على صفقة كريم بنزيما وتهديد حامد البلوي

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الخميس الموافق الأول من يونيو 2023

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الاتحاد السعودي اليوم الخميس، الموافق الأول من يونيو 2023، وما يدور حول الفريق.

هل يمهد للرحيل؟ .. عبد الرزاق حمد الله يثير الجدل ويكشف سر انتقاله من النصر إلى الاتحاد

قبل تعاقد نادي الاتحاد المرتقب مع كريم بنزيما، تسبب عبد الرزاق حمد الله، في حيرة الجماهير! (طالع التفاصيل)

"إيقاف سنة وتهبيط" .. سؤال خطير إلى حامد البلوي يهدد الاتحاد!

أثار القانوني خالد الشعلان، الجدل في الشارع الرياضي السعودي؛ بعد يومين تقريبًا من مقابلة حامد البلوي، المدير التنفيذي السابق لنادي الاتحاد، مع برنامج "أكشن مع وليد". (طالع التفاصيل)

فيديو | رغم خسارة فريقه المفضل للقب .. رابح صقر يُهدي الاتحاد أغنية خاصة

احتفل نادي الاتحاد بالتتويج ببطولة دوري روشن السعودي 2022-2023 مساء أمس الأربعاء، ولكن الاحتفالات امتدت إلى عالم الغناء، فلم يفوت المطرب رابح صقر الفرصة بدون أن يدون اسمه في قائمة المحتفلين بتتويج العميد، على الرغم من أنه نصراوي! (طالع التفاصيل)

التعاقد مع كريم بنزيما؟ حمدالله يكشف عن موقفه في وجود رئيس الاتحاد

علق عبد الرزاق حمد الله خلال تصريحات للإعلامي فارس الفزي عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، على انضمام كريم بنزيما إلى الاتحاد، في ظل حديث البعض عن أنها صفقة تمهد لرحيل المغربي. (طالع التفاصيل)

فيديو | جماهير الاتحاد تُحاصر نونو سانتو وعائلته في شوارع جدة

ما زالت الاحتفالات مستمرة في شوارع جدة، بعد تتويج الاتحاد ببطولة دوري روشن السعودي 2022-23، وذلك بعد غياب 14 عامًا، حيث تواصل جماهير العميد احتفالاتها الجنونية. (طالع التفاصيل)

الانتقال إلى النصر؟ .. نجم الاتحاد يقول كلمته الأخيرة بعد التتويج بالدوري

حسم مهند الشنقيطي، ظهير نادي الاتحاد، مستقبله مع الفريق الأول لكرة القدم؛ بعد التتويج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023. (طالع التفاصيل)

"رحلة سرية إلى الرياض" .. أنمار الحائلي يثير الجدل عن مستقبله مع الاتحاد

أثار أنمار الحائلي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، الجدل بشأن مستقبله مع النادي، في ظل انتهاء فترة ولايته، خلال شهر يونيو الحالي. (طالع التفاصيل)

الحل في مصر .. أبناء الأهلي قادوا الاتحاد لحصد الدوري السعودي!

مر 14 عامًا على آخر تتويج لنادي الاتحاد ببطولة دوري روشن، ليرفع الكأس الغائبة عن العميد القائد المصري أحمد حجازي، ليذكرنا بآخر بطولة دورٍ سعودي حققها العميد موسم 2008-2009. (طالع التفاصيل)

فيديو | ماذا قال؟ وزير الرياضة يرد على دعم الاتحاد بصفقات عالمية!

رد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة السعودية، على إمكانية انتقال الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، إلى الهلال، ودعم الاتحاد بـ"صفقات عالمية" ضخمة، قبل المشاركة في مونديال الأندية. (طالع التفاصيل)

الذي يشاهد مصيبة الأهلي والنصر .. تتويج الاتحاد بعد 14 سنة "ليس الأسوأ في السعودية"

الآن.. أصبح الأهلي والنصر في مرمى نيران السخرية الجماهيرية بعد نجاة الاتحاد بلقب دوري روشن 2022-2023. (طالع التفاصيل)

فيديو مثير للجدل .. نجم النصر يساعد عبد الرزاق حمد الله ويحرم تاليسكا من لقب الهداف

احتاج البرازيلي أندرسون تاليسكا، نجم نادي النصر؛ لتسجيل 3 أهداف أمام الفتح، في الجولة 30 "الأخيرة" من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023؛ للتتويج بلقب الهداف. (طالع التفاصيل)

هل أعلن اتفاقه مع الاتحاد؟ تغريدة غامضة من كريم بنزيما!

يبدو أن النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني، أصبح قريبًا من ارتداء قميص الاتحاد بداية من الموسم المقبل، بعد التلميح الذي قام به، بجانب تأكيدات صحفية حول هذا الأمر. (طالع التفاصيل)

هل يتغير قرار فيفا بعد تراجع النصر عن وعده للاتحاد بقضية عبد الرزاق حمد الله؟

شهد الشارع الرياضي السعودي، حالة من الجدل؛ بعد اعترافات حامد البلوي، المدير التنفيذي السابق لنادي الاتحاد، في قضية "التفاوض" مع النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، خلال الفترة المحمية من عقده مع النصر. (طالع التفاصيل)

السعودية ترفض طلب الهلال بالتعاقد مع كريم بنزيما .. "لن يلعب إلا في الاتحاد لهذه الأسباب!"

في مفاجأة من العيار الثقيل، رفضت الجهة السعودية المختصة بـ"التفاوض" مع النجوم العالميين، طلب نادي الهلال، بالتعاقد مع النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد الإسباني. (طالع التفاصيل)

خاص | رفض الهلال ومونديال الاتحاد .. نجم كبير يختار عرض الأهلي الضخم

اقترب مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة وليد معاذ، من حسم الصفقة الرابعة، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2023-2024. (طالع التفاصيل)

جول 11 | من القاع إلى القمة .. زئير نمور الاتحاد يهز دوري روشن

"ابدأ بالضروري، ثم انتقل إلى الممكن، تجد نفسك فجأة تفعل المستحيل"، قالها الفيلسوف والكاتب الإنجليزي فرانسيس بيكون، وطبقتها إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، حتى وصلت بفريقها إلى قمة الكرة السعودية، بعد أن كان على وشك الهبوط منذ 3 سنوات أو أقل! (طالع التفاصيل)

جول 11 | رباعي الهلال وسيطرة نجوم الاتحاد .. قائمة أفضل 33 لاعبًا في دوري روشن السعودي 2022-2023

مع نهاية الموسم الجاري من دوري روشن، دعونا نعلن إطلاق النسخة الثالثة على التوالي من جائزة "جول 11"، والبداية مع قائمة أفضل 33 لاعبًا. (طالع التفاصيل)