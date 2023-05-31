الحل في مصر .. أبناء الأهلي قادوا الاتحاد لحصد الدوري السعودي!

إذا أراد الاتحاد التتويج بالدوري؛ فالسر في المصريين

مر 14 عامًا على آخر تتويج لنادي الاتحاد ببطولة دوري روشن، ليرفع الكأس الغائبة عن العميد القائد المصري أحمد حجازي، ليذكرنا بآخر بطولة دورٍ سعودي حققها العميد موسم 2008-2009.

الاتحاد حسم لقب دوري روشن السعودي 2022-23، بعد التغلب على الفيحاء في الجولة 29 بثلاثية دون رد، ليختتم النمور الدوري بانتصار آخر على الطائي، ليحتفل وسط جماهيره باللقب.

ولكن يبدو أن حصول الاتحاد على بطولة الدوري السعودي، أصبح مرتبطًا باللاعبين المصريين، والنادي الأهلي المصري، بعدما قاد حجازي الكأس التي كان ينتظرها عشاق العميد.

الاتحاد في نسخة 2008-2009، كان يلعب في صفوفه عماد متعب مهاجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، وقاد الفريق للتتويج ببطولة الدوري السعودي آنذاك.

وكرر حجازي الذي سبق له ولعب للنادي الأهلي، قبل احترافه في وست بروميتش الإنجليزي، ما فعله عماد متعب مع نادي الاتحاد، حيث استطاع أن يقوده لتحقيق اللقب.