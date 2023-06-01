"إيقاف سنة وتهبيط" .. سؤال خطير إلى حامد البلوي يهدد الاتحاد!

عقوبات خطيرة في حال لم يقم حامد البلوي بهذا الأمر!

أثار القانوني خالد الشعلان، الجدل في الشارع الرياضي السعودي؛ بعد يومين تقريبًا من مقابلة حامد البلوي، المدير التنفيذي السابق لنادي الاتحاد، مع برنامج "أكشن مع وليد".

البلوي تحدث خلال المقابلة، عن قضية تفاوض الاتحاد مع النجم المغربي عبدالرزاق حمد الله، خلال الفترة المحمية من عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

وكتب الشعلان في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "هل سأل الإعلامي وليد الفرج في اللقاء مع البلوي.. (هل نفذ قرار لجنة الاحتراف بتاريخ 2022/8/2، المصادق عليه من مركز التحكيم، بدفع غرامة 300 ألف ريال؟)"؛ في إشارة إلى العقوبة الموقعة عليه بعد إدانته بالتفاوض مع حمد الله، بشكل مخالف.

ونشر القانوني، اللائحة التي تنص على إيقاف أي شخص لا ينفذ قرارات اللجان المختصة، لمدة عام كامل، مع حرمان ناديه من التعاقدات أو خصم نقاط منه وتهبيطه، في حال كان هو المسؤول عن عدم تنفيذ هذه القرارات؛ في تلميحات إلى العقوبات التي من الممكن أن توقع على البلوي والاتحاد؛ بسبب عدم سداد المبالغ المالية في قضية حمد الله.