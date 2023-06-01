فيديو | جماهير الاتحاد تُحاصر نونو سانتو وعائلته في شوارع جدة

أحمد رفعت
Nuno Santo Ittihad Raed SPL 09.09.2022Ittihad Twitter
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تصرف مفاجئ من جماهير الاتحاد مع نونو سانتو

ما زالت الاحتفالات مستمرة في شوارع جدة، بعد تتويج الاتحاد ببطولة دوري روشن السعودي 2022-23، وذلك بعد غياب 14 عامًا، حيث تواصل جماهير العميد احتفالاتها الجنونية.

واحتفل نادي الاتحاد بالتتويج ببطولة دوري روشن السعودي، بعد مباراة الطائي مساء أمس الأربعاء، بالجولة 30 "الختامية"، ضمن منافسات البطولة المحلية.

وانتشر فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يظهر فيه جماهير الاتحاد وهي تحاصر نونو سانتو وعائلته في سيارته، وذلك بعد المباراة.

وقامت الجماهير الاتحادية بتبادل التحية مع نونو سانتو وعائلته، وقاموا بالهتاف له باسمه، ليعبروا عن حبهم له وسعادتهم لقيادة النمور لتحقيق دوري روشن السعودي.

يذكر أن نادي الاتحاد حصل على بطولة الدوري السعودي للمرة التاسعة في تاريخه، ليتساوى مع النصر صاحب المركز الثاني، خلف الهلال المتصدر برصيد 18 بطولة دوري.

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