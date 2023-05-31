السعودية ترفض طلب الهلال بالتعاقد مع كريم بنزيما .. "لن يلعب إلا في الاتحاد لهذه الأسباب!"

معركة الهلال والاتحاد تشتعل على صفقة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما

في مفاجأة من العيار الثقيل، رفضت الجهة السعودية المختصة بـ"التفاوض" مع النجوم العالميين، طلب نادي الهلال، بالتعاقد مع النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد الإسباني.

بنزيما كان على وشك تجديد عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، والذي ينتهي في 30 يونيو 2023؛ قبل أن تتعثر المفاوضات بشكل مفاجئ، وسط تأكيدات على اقترابه من الانتقال إلى الاتحاد.

وكشف الإعلامي الرياضي توني خوان مارتي، عن إعجاب كبير من الهلال بالمهاجم الفرنسي؛ حيث يريد ضمه إلى صفوفه، إلا أن الجهة السعودية المختصة، رفضت ذلك.

وأعلن خوان مارتي عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، تمسك السعوديون، بنقل كريم بنزيما إلى نادي الاتحاد، في الصيف الحالي.

وأشار الإعلامي الرياضي، إلى سببين وراء التمسك بنقل بنزيما إلى الاتحاد؛ هما أن مواصفات اللاعب تتناسب أكثر مع قلعة العميد، بالإضافة إلى محاولات ضم الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، إلى صفوف الهلال.

وشدد توني خوان مارتي، على أن السعودية تريد أحياء منافسة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، الذي يلعب حاليًا في نادي النصر، مع ميسي مجددًا، وأن تجعل مباراة قلعة العالمي مع الهلال، من أقوى الديربيات في العالم.