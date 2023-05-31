هل يتغير قرار فيفا بعد تراجع النصر عن وعده للاتحاد بقضية عبد الرزاق حمد الله؟

اعترافات حامد البلوي هزت الشارع السعودي وأثارت جدلًا قانونيًا كبيرًا

شهد الشارع الرياضي السعودي، حالة من الجدل؛ بعد اعترافات حامد البلوي، المدير التنفيذي السابق لنادي الاتحاد، في قضية "التفاوض" مع النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، خلال الفترة المحمية من عقده مع النصر.

البلوي كشف عن تلقيه اتصالًا من شخصية نصراوية كبرى، تطلب منه التفاوض مع حمد الله، بناء على اتفاق أميري بين الناديين، لنقل اللاعب إلى الاتحاد، دون أن يحصل على إذن كتابي بذلك؛ ليتراجع بعدها مجلس إدارة العالمي، ويقدّم شكوى ضده وضد العميد.

وعن ذلك.. يقول محمد الدويش، الإعلامي والقانوني الرياضي: "إذا كان الأمير النصراوي، قد أعطى موافقته للأمير الاتحادي، بالتفاوض مع حمد الله، قبل بلوغه الفترة الحرة، كما قال حامد البلوي؛ فإنّ شكوى النصر في عُرف المجالس (رجوع عن كلمة)".

وشدد الدويش، على أن تراجع النصر في كلمته، ليس له قيمة بالنسبة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"؛ وهو ما يعني أنه لا يُمكن أن يُعاقب العالمي على هذا الأمر، ويظل الاتحاد مدانًا، بالتفاوض مع لاعب في الفترة المحمية، دون الحصول على إذن كتابي.

جدير بالذكر أن النصر، فسخ عقد عبد الرزاق حمد الله، في شهر نوفمبر من عام 2021؛ ليوقع اللاعب بعدها بشهرٍ واحد فقط للاتحاد؛ وسط اتهامات من العالمي لقلعة العميد، بتحريض اللاعب على ارتكاب سلوكيات مشينة.