التعاقد مع كريم بنزيما؟ حمدالله يكشف عن موقفه في وجود رئيس الاتحاد

سيؤثر وجود بنزيما على مشاركة حمد الله مع الاتحاد؟

يبدو أن نادي الاتحاد أصبح قريبًا من أي وقت مضى من التعاقد مع الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني، ليكون المنافس المباشر للمغربي عبد الرزاق حمد الله، في هجوم العميد الموسم المقبل.

وأشارت صحيفة "آس" الإسبانية، إلى أن بنزيما اقترب كثيرًا من الانضمام إلى الاتحاد، بعقد قيمته أكثر من 100 مليون يورو في الموسم الواحد. "اقرأ التفاصيل"

وعلق حمد الله خلال تصريحات للإعلامي فارس الفزي عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، على انضمام بنزيما إلى الاتحاد، حيث رحب المهاجم المغربي به وبأي لاعب يستطيع مساعدة الفريق.

وقال المغربي: "أي لاعب يأتي إلى الاتحاد ويستطيع مساعدة الفريق مرحبًا به، ونحن لاعبين كبار وتعودنا على المنافسة داخل الفريق وخارجه، ونحن موجودين لأي شيء".

تصريحات حمد الله كانت في وجود أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد الذي كان يحمل كأس دوري روشن السعودي، والذي أيد تصريحات النجم المغربي.