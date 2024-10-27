أخبار الاتحاد اليوم | رئيس الجندل يتحدث عن جماهير العميد قبل كأس الملك .. والإصابة تغيب لاعب الفريق!

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الاتحاد اليوم الأحد 27 أكتوبر 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم الأحد 27 أكتوبر 2024م، وما يدور حول الفريق.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

رئيس الجندل يتحدث عن جماهير الاتحاد قبل كأس الملك

وجه عبد الله السالم، رئيس مجلس إدارة نادي الجندل، رسالة تحدٍّ إلى الاتحاد، قبل مواجهة الفريقين، غدًا، على ملعب الجوهرة المشعة، في دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال السالم، في حوار مع صحيفة "الرياضية"، إن نادي الجندل مستمتع بالمغامرة، ومتشوق للغاية بمشاهدة جماهير الاتحاد تملأ ملعب الجوهرة، مضيفًا أنه تمنى مواجهة العميد على أرضه وبين جماهيره في الجوف، وأن هذه المنشأة الكبيرة التي أصبحت جاهزة لاستضافة المباريات المهمة.

وحقق الجندل، الذي ينشط في دوري يلو للدرجة الأولى، كبرى مفاجآت الموسم، بالفوز على الأهلي بنتيجة (2-1)، ليغادر الراقي كأس الملك من دور الـ32 لأول مرة في تاريخه.

تأكد غياب أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، عن مواجهة الجندل، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث تقام المباراة على ملعب الجوهرة المشعة، يوم الإثنين المُقبل.

أصبح الإعلامي الرياضي وليد الفراج في مرمى النيران بعد ترحيبه بقدوم الفرنسي هيرفي رينارد لقيادة المنتخب السعودي بعدما كان هو أول الداعمين للإيطالي روبرتو مانشيني.

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والجندل في دور الـ 16 من كأس الملك السعودي 2024-2025 وكيفية المشاهدة عبر الإنترنت...

GOAL

تعرف على جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 على مدار الموسم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟ وترتيب الدوري السعودي..

انطلق الدوري السعودي 2024-2025 يوم 22 أغسطس 2024 وبدأت المنافسات المرتقبة على مستوى العالم بين كبار الأندية السعودية.

تعرف على جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2024-2025...

أثار السنغالي إدوارد ميندي، حارس مرمى فريق الكرة بالنادي الأهلي، قلق الجماهير من إصابته مجددًا في مباراة الأخدود، بعد شوط أول شهد تألقًا لافتًا من الحارس الذي أنقذ فريقه من عدة فرص محققة، كما تصدى لركلة جزاء.