بعد إنقاذ الأهلي أمام الأخدود .. "حالة واحدة" تغيب إدوارد ميندي عن ديربي الاتحاد

قدم 45 دقيقة رائعة أمام الأخدود..

أثار السنغالي إدوارد ميندي، حارس مرمى فريق الكرة بالنادي الأهلي، قلق الجماهير من إصابته مجددًا في مباراة الأخدود، بعد شوط أول شهد تألقًا لافتًا من الحارس الذي أنقذ فريقه من عدة فرص محققة، كما تصدى لركلة جزاء.

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وخرج ميندي مصابًا، ليكمل عبد الرحمن الصانبي الشوط الثاني، في المباراة التي انتهت بتعادل الأهلي والأخدود (1-1)، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي.

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وذكر الإعلامي الرياضي عبد الله أحمد، أن إصابة إدوارد ميندي في العضلة الضامة، وقد خضع اللاعب لفحوصات وأشعة طبية، للوقوف على درجة الإصابة ومدة غيابه عن الملاعب.

وأضاف أن ميندي سيشارك بشكل كبير في ديربي الاتحاد القادم، إذا كانت الإصابة عبارة عن شد أو كدمة، أما إذا أكدت الأشعة وجود تمزق، فإن غيابه عن الديربي سيكون مؤكدًا.

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ويحتل الأهلي المركز الثامن في جدول دوري روشن، برصيد 11 نقطة من 8 مباريات، فيما يحل الراقي ضيفًا على الاتحاد، بالجوهرة المشعة، مساء الخميس المُقبل، ضمن الجولة التاسعة من المسابقة.