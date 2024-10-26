قبل كأس الملك .. الاتحاد يفتقد خدمات لاعبه في مباراة الجندل بشكل نهائي

أول غيابات الاتحاد رسميًا أمام الجندل..

تأكد غياب أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، عن مواجهة الجندل، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث تقام المباراة على ملعب الجوهرة المشعة، يوم الإثنين المُقبل.

وذكرت صحيفة "الرياضية" أن فواز الصقور، ظهير الاتحاد، سيغيب بشكل نهائي عن مباراة الجندل؛ لعدم تعافيه من الإصابة في عضلة السمانة، والتي غيبته عن مباراة القادسية، السبت، في الجولة السابعة من دوري روشن، والتي فاز فيها العميد بنتيجة (3-1).

ويواصل الصقور برنامجه التأهيلي في عيادة النادي، قبل عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية، فيما لم يتحدد موقف اللاعب من ديربي الأهلي، الخميس، في الجولة التاسعة من دوري روشن.

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وشارك الصقور، القادم من الشباب في فبراير الماضي بعقد 4 مواسم، في 7 مباريات مع الاتحاد خلال الموسم الجاري، بإجمالي 453 دقيقة، بواقع 6 مباريات في دوري روشن، ومباراة في كأس الملك، وسجل هدفًا واحدًا.

وكان الجندل، الذي ينشط في دوري يلو للدرجة الأولى، قد حقق كبرى مفاجآت الموسم، بإقصاء الأهلي من دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، للمرة الأولى في تاريخ الراقي، بعد الفوز عليه (2-1)، فيما تأهل الاتحاد لدور الـ16، على حساب العين بثلاثية.