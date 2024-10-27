"انظروا ماذا فعلتم أنتم مع عبدالرزاق حمدالله!" .. وليد الفراج يرد على اتهامه بالتعامل بـ"وجهين" تجاه مانشيني ورينارد

بين مانشيني ورينارد .. وليد الفراج يتعرض للانتقادات!

أصبح الإعلامي الرياضي وليد الفراج في مرمى النيران بعد ترحيبه بقدوم الفرنسي هيرفي رينارد لقيادة المنتخب السعودي بعدما كان هو أول الداعمين للإيطالي روبرتو مانشيني.

الاتحاد السعودي لكرة القدم أعلن قبل أيام إقالة مانشيو بعد عام تقريبًا من التعاقد معه، على إثر تراجع النتائج والأداء، ليتعاقد بعدها رسميًا مع رينارد من جديد، للعمل في ولاية ثانية مع الأخضر.

خطوة رينارد قوبلت بترحيب من الفراج، الذي أخذ صف معارضي مانشيني في فترته الأخيرة، بعدما وقف معه ضد اللاعبين خلال أزمة التمرد الشهيرة.

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هذا التحول أغضب الجماهير، حتى بعث أحدهم له برسالة عبر برنامجه "أكشن مع وليد"، مستغربًا موقفه: "وليد رغم تاريخك الطويل بالإعلام إلا أنك ما تتعلم من تجاربك كل ما يجي مدرب جديد للمنتخب تمدح وتطبل له وبعد فترة تقلب عليه؟!".

وهنا جاء رد الإعلامي الرياضي مسقطًا على جمهور النصر وتعامله مع المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله بعد الرحيل لنادي الاتحاد..

الفراج قال: "رينارد ليس بجديد، ولا يمكن أخذ موقف مسبق ضد أي مدرب قبل أن يقدم عمله، أنا لست مشجعًا".

وأضاف: "البعض يقولي لي (أنت كنت تمدح مانشيني!)، يا أخي هناك جمهور كان يعشق حمدالله ويوم رحل للاتحاد، تحول لخصم، وعندما انتقل للشباب نسوه، يبدو أن المشكلة كانت في الاتحاد وليس في حمدالله في هذا الموضوع!".

يذكر أن حمدالله رحل عن النصر في أكتوبر 2021 بعدما فسخ النادي عقده من طرف واحد، ليدخل الطرفان في عديد القضايا أمام الاتحاد الدولي "فيفا"، انتصر فيها المغربي في الأخير.

وفي شتاء 2022، انضم الساطي للعميد في صفقة انتقال حر، ليقود للتتويج بلقبي الدوري السعودي وكأس السوبر المحلي قبل أن يرحل عنه الصيف الماضي، لتمثيل نادي الشباب.