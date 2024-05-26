أخبار الاتحاد اليوم | القادسية يصدم حمد الله ونجم العين "المُرشح للعميد" يرد على الانتقال للسعودية!

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الاتحاد اليوم الأحد 26 مايو 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم الأحد 26 مايو 2024م، وما يدور حول الفريق.

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لإنهاء الموسم بشكل جيد .. الاتحاد يتلقى دفعة "ثنائية" قبل كلاسيكو النصر

يواصل فريق نادي الاتحاد استعداده لمواجهة نظيره النصر في مباراة الكلاسيكو، المقرر لها مساء يوم الإثنين المقبل، ليتلقى العميد دفعة قوية مساء السبت. (طالع التفاصيل)

"أنتم على عيني ورأسي" .. سفيان رحيمي يشكر الجماهير السعودية ويرد على الانتقال لدوري روشن!

وجه المغربي سفيان رحيمي، نجم فريق الكرة بنادي العين الإماراتي، إشادة كبيرة بالجمهور السعودي، بعد قيادة الفريق للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا. (طالع التفاصيل)

بعد تتويج العين .. SSC تزف مفاجأة سارة للجماهير السعودية بشأن بطولات آسيا للأندية

اختتمت بطولة دوري أبطال آسيا مساء السبت، بتتويج نادي العين الإماراتي باللقب بعد التفوق على يوكوهاما الياباني في الدور النهائي، ليتلقى الجمهور السعودي مفاجأة سارة بشأن البطولات القادمة. (طالع التفاصيل)

رئيس القادسية يحسم ملفات هامة.. "حقيقة التفاوض مع مورينيو وضم سلمان الفرج وثنائي الاتحاد"

كشف بدر الرزيزاء، رئيس مجلس إدارة نادي القادسية، عن العديد من الملفات الهامة حول استعدادات الفريق الأول لكرة القدم، للموسم الرياضي المقبل، بعد الصعود إلى دوري روشن السعودي للمحترفين. (طالع التفاصيل)

"بتاريخ نيمار وكريم بنزيما" .. تعليق قوي بعد تألق سفيان رحيمي بالنهائي الآسيوي

قاد النجم المغربي سفيان رحيمي فريقه العين الإماراتي للتتويج ببطولة دوري أبطال آسيا، بعد الفوز على يوكوهاما الياباني، ليتلقى الإشادة من الجميع بعد المستوى المبهر الذي ظهر عليه. (طالع التفاصيل)

ثنائي عكّر موسم الهلال والأهلي حاضر بلاعب وحيد .. تشكيل الأسوأ في دوري روشن 2023-2024

في وقت أنظار العالم جُله تقريبًا تتجه نحو دوري روشن السعودي، لمتابعة المنافسة التي نجحت في خطف عدة نجوم من بين أنياب كبرى أندية أوروبا، أبى الحظ أن يبتسم في وجه بعض اللاعبين، فظهروا بصورة مخيبة على نطاق واسع. (طالع التفاصيل)

اجتماع بين شركة Jay Z وممثلي دوري روشن.. ثلاثة أيام على قدمٍ وساق في الهلال والنصر والاتحاد

التجهيزات تجري على قدمٍ وساق للميركاتو الصيفي السعودي، فالتطلعات أن تكون ثورة صيف 2024 أضخم حتى من التي شهدها عام 2023. (طالع التفاصيل)

الهلال والنصر والاتحاد والأهلي يُحددون شرطًا قاسيًا للترشح للرئاسة

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن شرط قاسٍ حددته أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي للترشح لمنصب الرئيس في الانتخابات التي ستُقام خلال يونيو القادم. (طالع التفاصيل)

جدل لؤي ناظر وإبراهيم المهيدب .. حقيقة انسحاب الثنائي من رئاسة الاتحاد والنصر

كشفت مصادر صحفية مدى صحة الأخبار المتداولة مؤخرًا حول انسحاب لؤي ناظر وإبراهيم المهيدب من الترشح لرئاسة المؤسسة غير الربحية في ناديي الاتحاد والنصر على الترتيب. (طالع التفاصيل)

"ملاك لم أر مثله في حياتي!" .. نجم فرنسا السابق يتغنى بنجولو كانتي

كثيرون تحدثون عن الفرنسي نجولو كانتي؛ نجم الاتحاد السعودي، كلاعب كرة مميز في مختلف مراحله، ومثلهم أشادوا بشخصيته، لكن عادل رامي؛ نجم فرنسا الأسبق، تخطى مرحلة مجرد الإشادة بكثير. (طالع التفاصيل)

بعد اتخاذه لقراره النهائي.. نصف أندية دوري روشن أراد دي بروينه!

يبدو أن نجم مانشستر سيتي، البلجيكي كيفن دي بروينه، استقر بنسبة كبيرة على وجهته المقبلة، مع تلقي العديد من العروض السعودية الكبرى، للفوز بتوقيعه في الميركاتو الصيفي المُقبل. (طالع التفاصيل)

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رغم منافسة النصر .. الاتحاد يُجهز عرضًا "غريبًا" لضم أفضل حارس مرمى في العالم

كشفت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية عن استعداد الاتحاد لتقديم عرضه الرسمي للتعاقد مع إيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي والمتوج بجائزة الأفضل في العالم من فيفا للعام الماضي. (طالع التفاصيل)

مدافع جديد ينضم لقائمة الغائبين .. الاتحاد يُغادر لمواجهة النصر بـ4 محترفين فقط

غادرت بعثة الاتحاد إلى الرياض استعدادًا لمواجهة النصر في ختام دوري روشن السعودي مساء غدٍ الإثنين، وقد شهدت غياب العديد من اللاعبين للإصابة. (طالع التفاصيل)

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