"ملاك لم أر مثله في حياتي!" .. نجم فرنسا السابق يتغنى بنجولو كانتي

نجم الاتحاد يعود لمنتخب فرنسا من جديد، والجميع اشتاق لرؤيته..

كثيرون تحدثون عن الفرنسي نجولو كانتي؛ نجم الاتحاد السعودي، كلاعب كرة مميز في مختلف مراحله، ومثلهم أشادوا بشخصيته، لكن عادل رامي؛ نجم فرنسا الأسبق، تخطى مرحلة مجرد الإشادة بكثير.

نجم العميد يتهيأ حاليًا للمشاركة مع الديوك في كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، بعدما قرر ديدييه ديشان؛ المدير الفني للمنتخب، استدعاءه بعد غياب استمر على مدار عامين ماضيين.

وبهذه المناسبة، تحدث رامي عن كانتي، إذ قال في تصريحات نقلتها "Téléfoot": "لم أر في حياتي كلها شخصية مثل كانتي، من ناحية كرة القدم ومستواه الفني، فالجميع يعرفه جيدًا، لكنني أتحدث عن شخصيته".

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وزاد مشيدًا به: "شخصية كانتي تجعلت تشعر وكأنه ملاك!".

يذكر أن الثنائي تزامل وقاد فرنسا للتتويج بكأس العالم 2018، قبل أن يعتزل عادل رامي.

وفي مسيرة كانتي الدولية 53 مباراة، سجل خلالها هدفين وصنع آخر.