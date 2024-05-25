Marcelo Gallardo Ittihad 2024Getty / social gfx
أحمد رفعت

لإنهاء الموسم بشكل جيد .. الاتحاد يتلقى دفعة "ثنائية" قبل كلاسيكو النصر

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الاتحاد يبحث عن إنهاء الموسم بانتصار مهم على النصر

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يواصل فريق نادي الاتحاد استعداده لمواجهة نظيره النصر في مباراة الكلاسيكو، المقرر لها مساء يوم الإثنين المقبل، ليتلقى العميد دفعة قوية مساء السبت.

ويحل الاتحاد ضيفًا على النصر مساء يوم الإثنين، بالجولة 34 والأخيرة ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

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وكشف الإعلامي علاء سعيد عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن مشاركة البرازيلي فابينيو تفاريس، بالإضافة إلى الإيطالي لويز فيليبي.

المباراة التالية

وأصبح الثنائي فابينيو وفيليبي جاهزان بدنيًا للمشاركة في المباريات، حيث أصبح قرار مشاركتهما في الكلاسيكو بيد المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو المدير الفني للفريق.

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كما غاب البرازيلي رومارينيو عن المشاركة في تدريبات نادي الاتحاد، وتواجد في العيادة الطبية للنادي، لمواصلة العلاج من الإصابة التي تعرض لها.

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