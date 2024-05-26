جدل لؤي ناظر وإبراهيم المهيدب .. حقيقة انسحاب الثنائي من رئاسة الاتحاد والنصر

أخبار كثيرة مؤخرًا حول انسحاب الرجلين من السباق

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كشفت مصادر صحفية مدى صحة الأخبار المتداولة مؤخرًا حول انسحاب لؤي ناظر وإبراهيم المهيدب من الترشح لرئاسة المؤسسة غير الربحية في ناديي الاتحاد والنصر على الترتيب.

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ناظر كان قد أعلن نيته الترشح وقد حصل على دعم الرئيس الحالي أنمار الحائلي وجل المهتمين بالشأن الاتحادي، فيما يحظى المهيدب بشعبية كبيرة بين أوساط النصراويين ويصفه البعض بالرئيس القادم من الآن.

الإعلامي عبد العزيز المريسل أكد أن الميهدب لم ينسحب من سباق رئاسة النصر، مشيرًا إلى أن كل شيء سيتضح جيدًا عقب نهاية الموسم الكروي الحالي، والذي سيكون بمباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بين الهلال والنصر.

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صحيفة الجزيرة السعودية من جانبها نفت تمامًا انسحاب ناظر من انتخابات رئاسة الاتحاد، وقد نقلت الصحيفة عنه قوله بأنه يُواصل العمل على جميع الملفات المتعلقة برئاسة العميد ويعمل ليل نهار من أجل جماهيره.

يُذكر أن مسلي آل معمر رئيس النصر كان قد استقال من منصبه الشهر الماضي.

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