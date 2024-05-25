بعد تتويج العين .. SSC تزف مفاجأة سارة للجماهير السعودية بشأن بطولات آسيا للأندية

تعرف على القرارات التي تسعد الجماهير السعودية

اختتمت بطولة دوري أبطال آسيا مساء السبت، بتتويج نادي العين الإماراتي باللقب بعد التفوق على يوكوهاما الياباني في الدور النهائي، ليتلقى الجمهور السعودي مفاجأة سارة بشأن البطولات القادمة.

وكشف سلطان الغشيان رئيس قنوات الرياضة في شبكة SSC السعودية، عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن أن الشبكة ستنقل النسخة القادمة من البطولات الآسيوية للأندية.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "مبروك لدولة الإمارات الشقيقة ولنادي العين الذهب الآسيوي، وردًا على بعض الاستفسارات، هذه المواجهة لم تكن الأخيرة لقنوات SSC مع البطولات الآسيوية".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "النسخة القادمة من دوري أبطال آسيا النخبة، ودوري أبطال آسيا 2، مستمرة معنا بإذن الله".

ومن المقرر أن يشارك 3 أندية سعودية في بطولة دوري أبطال آسيا النخبة، حيث تم تحديدها "الهلال والنصر والأهلي"، بينما سيشارك ممثل سعودي واحد بدوري أبطال آسيا 2، وهناك منافسة بين التعاون والاتحاد سيتم حسمها بعد نهاية دوري روشن يوم الإثنين المقبل، بعد تحديد صاحب المركز الرابع.