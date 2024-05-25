رئيس القادسية يحسم ملفات هامة.. "حقيقة التفاوض مع مورينيو وضم سلمان الفرج وثنائي الاتحاد"

رئيس القادسية يحسم الكثير من الملفات المهمة..

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كشف بدر الرزيزاء، رئيس مجلس إدارة نادي القادسية، عن العديد من الملفات الهامة حول استعدادات الفريق الأول لكرة القدم، للموسم الرياضي المقبل، بعد الصعود إلى دوري روشن السعودي للمحترفين.

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وحسم القادسية تتويجه رسميًا بلقب دوري يلو للدرجة الأولى، بموسم 2023-2024، حيث يتزعم الصدارة برصيد 70 نقطة من 33 مباراة، مع تبقي جولة أخيرة، ليتأهل فارس الشرقية إلى دوري روشن للمحترفين، برفقة فريقي الخلود والعروبة.

وأوضح الرزيزاء، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، أن القادسية لم يدخل في أي مفاوضات مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، لقيادة الفريق في الموسم المُقبل، مضيفًا "المدرب شارك في فعالية (سينك) في أرامكو، والكثير من الجمهور ربط حضوره بمنطقة الشرقية، بتدريب القادسية، وهذا غير صحيح تمامًا، ليس هناك توجه باستقطاب مورينيو في الموسم المقبل. لنكن عقلانيين، هل مورينيو يخدم استراتيجية النادي؟ هل يترك أندية كبرى ويدرب الفريق في وضعه الحالي؟ يجب أن نطور البنية التحتية قبل اتخاذ تلك الخطوة".

ونفى رئيس القادسية، الأنباء المتداولة بشأن التفاوض مع الاتحاد، لضم الثنائي فابينيو وعبد الرزاق حمد الله، أو التعاقد مع سلمان الفرج وسالم الدوسري من الهلال، قائلًا "استقطاب لاعبين من الاتحاد غير صحيح إطلاقًا، ليس هناك أي نية لاستقطاب أي لاعب منهم. وثنائي الهلال كبيران ومميزان، وكل نادٍ يطمح فيهما، ولكنها في النهاية شائعات".

وتابع "إدارة أرامكو عندما استحوذت على النادي، أنشأن قسمًا جديدًا للتطوير الرياضي، ونحن نمتلك جهازًا فنيًا ومدربًا ومجلس إدارة ممثلًا في اللجنة التنفيذية، وبالتالي، القرار لدينا محوكم"، فيما أعلن عن استمرار الجهاز الفني الحالي مع القادسية، بقيادة ميشيل جونزاليس.

وأضاف الرزيزاء أن لجنة الاستقطابات لم تموّل القادسية بأي صفقة خلال الميركاتو الصيفي الماضي، فيما يتم التواصل مع برنامج الاستقطاب للحديث بشأن الدعم في الصيف المقبل، بعد التأهل إلى دوري روشن السعودي.

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وذكر رئيس القادسية، أن النادي يطمح ليكون جزءًا من مبادرات المملكة الرياضية، ويرغب في تغيير بوصلة الرياضة السعودية، مضيفًا "نحن نبني فريقًا ونريد الوصول لمرحلة متقدمة في دوري روشن، ونكون من فرق المقدمة".

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