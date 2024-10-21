أخبار الأهلي اليوم | ورطة لطيفة لديميرال في "مؤتمر" الريان، وألكسندر يُثير حيرة الأهلاوية

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 21 أكتوبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 21 أكتوبر 2024.

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بعد نتائج الاتفاق الكارثية مع جيرارد..

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هل يشارك لاعب الأهلي أمام الريان القطري؟

تعرف على موعد مباراة الريان والأهلي في الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا 2024-2025 للنخبة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 21 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

تعرف على جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 على مدار الموسم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟ وترتيب الدوري السعودي..

تعرف على جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2024-2025....

GOAL

تعرف على جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2024-2025...

لقطة رائعة من الهداف التاريخي للأهلي..

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة الريان والأهلي في الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 وكيفية المشاهدة عبر الإنترنت

الأهلي يحل ضيفًا على الريان القطري في النخبة الآسيوية..