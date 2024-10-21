"إذا سمعتها فاعلم أن الفريق رايح في داهية" .. تحذير من "كلمة" صنعت أزمة جيرارد وتسببت في هبوط الأهلي!

بعد نتائج الاتفاق الكارثية مع جيرارد..

يواصل فريق الكرة بنادي الاتفاق، نتائجه المترنحة هذا الموسم، تحت قيادة المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد، بعد خسارته أمام ضيفه العروبة بنتيجة (2-3)، في مواجهة الجولة السابعة من دوري روشن السعودي.

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وأبدى جيرارد غضبه الكبير تجاه حكم مباراة العروبة، مهددًا بتقديم شكوى ضده، بداعي عدم صحة قراره بطرد اللاعب عبد الله رديف، والذي أثر بدوره على سير المباراة، علمًا بأن الاتفاق، الذي استهل الموسم بثلاثة انتصارات متتالية، بات في المركز التاسع، بعد مرور 7 جولات، برصيد 10 نقاط.

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وفي هذا السياق، وجه حاتم خيمي، رئيس نادي الوحدة الأسبق، عبر برنامج "كورة"، رسالة تحذير من سماع كلمة "لدينا مشروع"، والتي وصفها بأنها ستجعل الفريق "رايح في داهية"، على حد وصفه. مؤكدًا أن هذا الأمر حدث في الأهلي قبل 3 سنوات.

وأضاف خيمي "إذا اتفقت أي إدارة نادٍ كبير مع المدرب على كلمة (لدينا مشروع) فاعلم أن الفريق (رايح في داهية)، لا تصدقوا من يتحدث عن وجود مشروع مع الفرق الأول، وخاصة في أندية القمة، هذا الأمر حدث في الأهلي، باتفاق بين الإدارة والمدرب على كلمة مشروع، وهبط الفريق العظيم إلى الدرجة الأولى".

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وأوضح "المشروع في الفئات السنية، المنتخبات في الأندية، ولكن أن تقول (مشروع) على الفريق الأول، فهذا تنويم للجمهور، كي يجلس المدرب لأطول فترة ممكنة، فإذا كانت النتائج سيئة، يتحدث أن لديه مشروع للمستقبل، وأنت كفريق إذا كنت تمتلك 10 لاعبين أجانب جيدين وإدارة جيدة، ستنافس الفرق الأخرى".