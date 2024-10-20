"أشعر بالسعادة" .. يايسله يتغنى بوضع الأهلي قبل مواجهة الريان وديميرال يقع في ورطة طريفة!

الأهلي يحل ضيفًا على الريان القطري في النخبة الآسيوية..

كشف الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن رأيه إزاء وضع الفريق الآسيوي واستعداده لملاقاة الريان القطري، في دوري أبطال النخبة.

ويحل الأهلي ضيفًا على الريان، على ملعب أحمد بن علي، مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري، في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث يطمح الراقي في مواصلة العلامة الكاملة، بعد فوزه في أولى مباراتين أمام بيرسبوليس الإيراني (1-0) بجدة، والوصل الإماراتي (2-0) في دبي.

وقال يايسله، خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إنه يشعر بالسعادة عندما ينظر إلى وضع الأهلي في ترتيب دوري أبطال آسيا للنخبة، مؤكدًا أنه سيتحدث بشأن ذلك الأمر بعد بضعة أسابيع أيضًا، وفق ما أكده الإعلامي وليد سعيد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف مدرب الأهلي، أن الفريق سيخوض بطولة مميزة وضد خصم صعب، خاصة على ملعبه، ويجب أن يرتقي اللاعبون لأفضل مستوياتهم من أجل تحقيق النقاط الثلاث، مضيفًا أنه بسبب اللعب خارج الأرض، فإنه لن يسمح بمشاهدة تدريبات الفريق، ولن يري الجماهير تكتيكات الفريق أو يكشف أوراقه قبل اللقاء.

ونوه يايسله بأن طموحه هو عبور الأدوار الإقصائية، ومن أجل ذلك، فإن الفريق بحاجة للكثير من العمل، فيما أكد أنه لا ينظر للمستقبل البعيد، ويحب التعامل مع البطولة خطوة بخطوة، مشددًا على أن الأهلي انتقل من مؤشرات سلبية للغاية، إلى مؤشرات حقًا إيجابية.

وفي هذا السياق، قدم التركي ميريح ديميرال، مدافع الأهلي، لقطة طريفة، حيث تحدث عن مشوار الفريق في النخبة الآسيوية، بقوله "نحن نلعب بطولة رائعة، ولم نستقبل أي هدف في البطولة"، قبل أن ينظر إلى ماتياس، ليسأله "هل هذه المعلومة صحيحة؟"