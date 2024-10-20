تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 21 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه مباريات قوية في المسابقات المختلفة، على الرغم من وجود توقف دولي.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 21 أكتوبر 2024 حيث نتابع الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي أبرزها لقاء الهلال والعين والأهلي ضد الريان.

كما نتابع مواجهة وحيدة في كلً من الدوري الإنجليزي، الإسباني والإيطالي، بالاضافة إلى مواجهات الجولة السابعة من دوري يلو السعودي.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 21 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 21 أكتوبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى دوري أبطال آسيا للنخبة والدوري الإنجليزي والدوري الإسباني.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الإثنين 21 أكتوبر 2024 "21-10-2024"

دوري أبطال آسيا للنخبة - الجولة الثالثة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق السد - برسبوليس 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN SPORTS AFC حسن العيدروس الكأس 9 خالد الحدي SSC Extra 3 HD فهد عريشي الرابعة + 1 محمد قيس الشرطة - باختاكور 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN SPORTS AFC 3 أحمد البلوشي الكأس 11 سمير اليعقوبي SSC Extra 2 HD فهد الدريبي قناة الرابعة 1 رؤوف خليف العين - الهلال 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN SPORTS AFC 2 عصام الشوالي الكأس 10 خليل البلوشي SSC SPORTS 1 HD فهد العتيبي مدحت شلبي أبو ظبي الرياضية آسيا 1 عامر عبدالله الرابعة 2 عباس الزركاني الريان - الأهلي 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات beIN SPORTS AFC 1 حفيظ دراجي الكأس 9 أحمد الطيب SSC Extra 1 HD عبد الله الحربي سعد يحيى أبو ظبي الرياضية آسيا 2 بلال علام الرابعة + 2 مناف الحميداوي

الدوري الإنجليزي - الجولة الثامنة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق نوتنجهام فورست - كريستال بالاس 22:00 مصر والسعودية beIN Sports 1 علي محمد علي

الدوري الإسباني - الجولة العاشرة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق فالنسيا - لاس بالماس 22:00 مصر والسعودية beIN Sports 3 محمد بركات

الدوري الإيطالي - الجولة الثامنة