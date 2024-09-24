أخبار الأهلي اليوم | لفتة الجمهور الرائعة بعد الوداع المؤلم، ويايسله يرد على صافرات الاستهجان

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 24 سبتمبر 2024.
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فيديو | طفح به الكيل من يايسله .. تصرف مفاجئ من رياض محرز في المدرجات أمام الجندل
محارب الصحراء غاب عن المباراة، لكنه حضرها من المدرجات..
هل يدفع الثمن كالأهلي؟ .. قرار مفاجئ من جورج جيسوس قبل مواجهة الهلال والبكيرية
ما هو قرار المدرب البرتغالي قبل المباراة المصيرية؟
فيديو | الرقي في أبهى صوره .. لفتة رائعة من جمهور الأهلي بعد وداع كأس الملك على يد الجندل
ماذا فعل الجمهور الأهلاوي بعد كارثة الجندل؟
"ما حدث غباء ولا أخشى الإقالة" .. يايسله يرد على صافرات استهجان جمهور الأهلي بعد مفاجأة الجندل
للعام الثاني على التوالي مع المدرب الألماني، الأهلي يودع كأس الملك مبكرًا..
"الأهلي أسهل من أندية يلو ولا تظلموا محرز بعد الآن" .. الجندل يفجر قنبلة كأس الملك في وجه يايسله
مفاجأة تاريخية يدفع الأهلي ثمنها في أغلى البطولات..
فضل الشماتة اليوم قبل الغد! .. الاتحاد يسخر من الأهلي بعد إطاحة الجندل به من كأس الملك
هل سيعبر الاتحاد غدًا أم سيعطي فرصة للأهلي للشماتة به أيضًا؟
جدول مباريات كأس الملك السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة
كل ما تريد معرفته عن كأس خادم الحرمين الشريفين 2024-2025، جدول المباريات والقنوات الناقلة ونظام البطولة وأكثر من ذلك..
جدول مباريات الأهلي في كأس الملك السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة
تعرف على جدول مباريات الأهلي في كأس الملك السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة ونظام البطولة.
موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة
تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد القادسية في الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة
عين على الحكم | مذبحة للأهلي؟ .. ضربتان جزائيتان وهدف ملغي ينقذان الجندل في كأس الملك
جدل تحكيمي في مواجهة الكأس المصيرية بين الأهلي والجندل..