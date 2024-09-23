"ما حدث غباء ولا أخشى الإقالة" .. ماتياس يايسله يرد على صافرات استهجان جمهور الأهلي بعد مفاجأة الجندل

للعام الثاني على التوالي مع المدرب الألماني، الأهلي يودع كأس الملك مبكرًا..

بخيبة أمل كبرى مصاحبة بخجل كبير، ظهر الألماني ماتياس يايسله؛ المدير الفني للأهلي السعودي، في المؤتمر الصحفي عقب مواجهة الجندل الكارثية.

الراقي ودع كأس خادم الحرمين الشريفين، أمس الإثنين، بالهزيمة أمام الجندل؛ الناشط في دوري يلو للدرجة الأولى، بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن دور الـ32.

وأثناء خروج يايسله من أرض الملعب رفقة لاعبيه، حاوطهم الجمهور في المدرجات بصافرات الاستهجان، مرددين: "برا .. برا"، مطالبين إياهم بالرحيل.

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فما كان من يايسله إلا افتتاح المؤتمر الصحفي عقب المباراة بالاعتذار للجماهير على وداع البطولة الغالية، مؤكدًا أن "أخطاء غبية" وقعت في الشوط الأول هي سبب تلك الكارثة.

وقال الألماني: "من الصعب إيجاد كلمات لما حدث الليلة، ظهرنا بمستوى سيئ ولم نحترم الخصم، لقد قمنا بأخطاء غبية كذلك تسببت في الهدفين، ما حدث كارثة، خاصةً في الشوط الأول، فبينما نحن بهذه الصورة، الجندل سخَّر كافة إمكانياته للفوز".

وأضاف: "أعلم أهمية هذه البطولة بالنسبة للجماهير، لا يوجد أي عذر لما حدث الليلة، أنا أتحمل المسؤولية كاملة، وأعتذر للجماهير".

بسؤاله عن استبعاد بعض الأساسيين من المباراة، كالإيفواري فرانك كيسييه الذي نزل بدلًا في الشوط الثاني، أوضح يايسله: "التغييرات لم يكن مخططًا لها، فقط فضل إراحة بعض اللاعبين نظرًا للحمل البدني وضغط المباريات".

وعن احتمالية إقالته من تدريب الراقي، علق: "لا أخشى الإقالة، أنا مدرب محترف، والجميع في النادي يعمل مدى الجهد الذي أبذله".

وواصل حول صافرات استهجان الجماهير: "رد الفعل هذا بسبب مباراة الليلة، ما فعلوه طبيعي وأتفهمه، لكن كل من يعمل في الأهلي يعرف التطوير الذي أسعى له من أجل الفريق".

يذكر أن الراقي ودع كأس الملك الموسم الماضي مبكرًا أيضًا، بعد الهزيمة أمام أبها، في دور الـ16.

وبقيادة يايسله، خسر الراقي ثاني بطولات الموسم الجاري بعد وداع كأس الدرعية للسوبر السعودي كذلك من دور نصف النهائي.