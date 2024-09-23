فضل الشماتة اليوم قبل الغد! .. الاتحاد يسخر من الأهلي بعد إطاحة الجندل به من كأس الملك

هل سيعبر الاتحاد غدًا أم سيعطي فرصة للأهلي للشماتة به أيضًا؟

لا يطيق نادي الاتحاد السعودي الانتظار لخوض مباراة في الغد، كي يسخر من جاره "الأهلي"، بعد وداع كأس خادم الحرمين الشريفين.

الراقي فجر مفاجأة كبرى في كأس الملك بالهزيمة أمام الجندل؛ الناشط في دوري يلو للدرجة الأولى، (2-1)، ضمن دور الـ32، ليودع البطولة مبكرًا.

بينما الاتحاد من المقرر أن يخوض مباراة الدور نفسه، غدًا الثلاثاء، أمام العين، على ملعب الجوهرة المشعة.

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وعقب انتهاء مواجهة الأهلي والجندل، اتجه العميد لحسابه عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، للشماتة في مصيبة جاره..

حساب الاتحاد كتب: "غدًا موعد جديد لجندلة الخصوم في أغلى الكؤوس، جماهير الذهب .. كونوا في الموعد"، إذ استخدم لفظ "جندلة" في إسقاط على منافس الأهلي.

يذكر أن الراقي ودع كأس الملك الموسم الماضي مبكرًا أيضًا، بعد الهزيمة أمام أبها، في دور الـ16.

وبقيادة يايسله، خسر الراقي ثاني بطولات الموسم الجاري بعد وداع كأس الدرعية للسوبر السعودي كذلك من دور نصف النهائي.