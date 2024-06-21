تعرف على جدول مباريات الأهلي في كأس الملك السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة ونظام البطولة.

المنافسة ستكون على أعلى مستوى في بطولة كأس الملك السعودي 2024-2025 وحين نتحدث عن عملاق بحجم الأهلي بما له من مكانة في تاريخ الكرة السعودية، سنتحدث عن الكثير من الإثارة.

تم تدشين النسخة الجديدة من كأس الملك بإقامة القرعة في الدرعية يوم 12 يونيو 2024.

ويشارك 32 ناديًا في المسابقة، .وكان الهلال قد توج بنسخة الموسم الماضي 2023-2024.

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وفي هذا التقرير، نتعرف على جدول مباريات الأهلي في كأس الملك 2024-2025 والقنوات الناقلة ونظام البطولة.

جدول مباريات كأس الملك السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

ما هو نظام كأس الملك 2024-2025؟

كأس الملك شأنها شأن جميع مسابقات الكأس في العالم، تُلعب بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة حتى النهائي.

ما هي القنوات الناقلة لمباريات الأهلي في كأس الملك السعودي 2024-2025؟

القنوات الناقلة لكأس الملك هذا الموسم هي قنوات SSC، والتي تم تدشينها مطلع موسم 2021-2022 وحصلت على حقوق جميع المسابقات السعودية والآسيوية.

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جدول مباريات الأهلي في كأس الملك السعودي 2024-2025