فيديو | الرقي في أبهى صوره .. لفتة رائعة من جمهور الأهلي بعد وداع كأس الملك على يد الجندل

ماذا فعل الجمهور الأهلاوي بعد كارثة الجندل؟

رغم خيبة الأمل الكبيرة التي أصابت جمهور الأهلي السعودي أمام الجندل إلا أنهم مثلوا الرقي والروح الرياضية في الملاعب في أبهى صورة.

الراقي تلقى صدمة كبرى أمس الإثنين، بالهزيمة أمام الجندل (2-1)، ضمن دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين ليودع البطولة مبكرًا.

وعقب اللقاء، أطلق الجمهور الأهلاوي صافرات الاستهجان في وجه لاعبيه ومدربهم الألماني ماتياس يايسله، مرددًا: "برا .. برا"، مطالبًا إياهم بالرحيل عن قلعة الكؤوس.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لكن لقطة الرقي تمثلت في موقفهم تجاه لاعبي الجندل، ففي وقت يفضل به بعض الجمهور الهجوم على لاعبي الخصم، للتعبير عن غضبه، وجهت الجماهير الأهلاوية في المدرجات التحية للخصم على المباراة القتالية التي قدمها، وهموا بالتصفيق لكافة لاعبيه.

يذكر أن الراقي ودع كأس الملك الموسم الماضي مبكرًا أيضًا، بعد الهزيمة أمام أبها، في دور الـ16.

وبقيادة يايسله، خسر الأهلي ثاني بطولات الموسم الجاري بعد وداع كأس الدرعية للسوبر السعودي كذلك من دور نصف النهائي.