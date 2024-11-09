أخبار الهلال اليوم | سالم الدوسري يلجأ لـ"تسريع" علاجه .. وحقيقة التفاوض مع نيمار لفسخ عقده!

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم السبت 9 نوفمبر 2024م، وما يدور حول الفريق.
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"النصر والاتحاد سيفوزان بلقب واحد" .. سعود الصرامي يتوقع موعد وصول الهلال لـ100 بطولة في تاريخه!
كشف الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، عن توقعاته بشأن موعد وصول فريق الكرة بنادي الهلال، إلى 100 بطولة عبر تاريخه، مؤكدًا أن حضور جماهير الأندية بكثافة في المباريات لا يعني فوزها بالبطولات.
"لم أكن أريد ذلك" .. ميتروفيتش يكشف سبب إشارته بالصمت للاعب الهلال السابق
كشف الصربي ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم الهلال، السبب وراء عبارة "ابقوا صامتين" التي وجهها لأحد لاعبي الاتفاق، أثناء احتفاله بهدفه في شباكهم خلال مباراة الفريقين بدوري روشن.
"ما ينفع معه إلا الدعاء" .. خالد الشنيف يكشف "حيلة ميتروفيتش" للتغلب على مدافعي الدوري السعودي
يواصل المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش، لاعب الهلال، سلسلته التهديفية الرائعة مع الزعيم، ليبتعد صدارة ترتيب هدافي دوري روشن السعودي.
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ليست المرة الأولى .. سالم الدوسري يلجأ إلى طريقة علاجية "مُعتادة" لتسريع عودته إلى الهلال
كشفت تقارير صحفية، عن إمكانية خضوع سالم الدوسري، جناح الهلال ومنتخب السعودية إلى عملية علاجية "مصغرة"، للتعافي من الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام الاتفاق.
فيديو | ظهور مفاجئ لميشايل بالزي السعودي .. وزوجته تحرجه بهتاف الهلاليين!
رحل البرازيلي ميشايل عن الهلال السعودي، في الصيف الماضي وانضم إلى فلامنجو البرازيلي لكن لا يزال قلبه معلقًا بالمظاهر السعودية وثقافة المملكة.
"نهاية الجدل رسميًا!" .. حقيقة تفاوض نيمار مع الهلال لفسخ عقده
حسم الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، "مستقبله" مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي؛ بالتزامن مع الجدل بشأن رحيله، في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2025".
بعد الهلال والنصر .. وليد الفراج يعتذر لجماهير العين الإماراتي عن مطالبة الأهلي بخماسية "ثالثة"!
وجه الإعلامي الرياضي وليد الفراج، رسالة اعتذار إلى جماهير العين الإماراتي، على خلفية مطالبته للنادي الأهلي بالفوز بخماسية على العين، على غرار الهلال والنصر، في دوري النخبة الآسيوية.
استبدلهما بلاعب واحد من الهلال .. رينارد يستبعد سالم الدوسري والمالكي من المنتخب السعودي!
قرر الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي الأول، استبعاد الثنائي سالم الدوسري وعبد الإله المالكي، لاعبي الهلال والاتفاق، من معسكر نوفمبر، بداعي الإصابة.
"صفقة الهلال الصيفية تزعج مالكوم وهناك فائدة من إصابة سالم الدوسري!" .. أنقذوا الاتفاق من عبث ستيفن جيرارد
ربما لا يكون هُناك مشجع لأي نادٍ في العالم، يجلس في المدرجات أو أمام شاشات التلفزيون، وهو يعلم بأن فريقه سيفوز؛ مثل "عاشق" عملاق السعودية وآسيا الهلال.
فيديو | "خرج على نقالة" .. سالم الدوسري يتعرض لـ"إصابة قوية" ضد الاتفاق وغيابه عن الهلال قد يطول كثيرًا!
في ضربة قوية.. تعرض سالم الدوسري، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، لإصابة تبدو "خطيرة" للغاية، خلال مواجهة الاتفاق، مساء اليوم الجمعة.
رسميًا | الهلال يعلن مدة "غياب" روبن نيفيش بعد العملية الجراحية!
أعلن نادي الهلال السعودي، مدة غياب النجم البرتغالي روبن نيفيش، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم، بشكل رسمي.