فيديو | "خرج على نقالة" .. سالم الدوسري يتعرض لـ"إصابة قوية" ضد الاتفاق وغيابه عن الهلال قد يطول كثيرًا!

ضربة قوية للهلال ومنتخب السعودية..

في ضربة قوية.. تعرض سالم الدوسري، جناح الفريق الأول لكرة القدم نادي الهلال، لإصابة تبدو "خطيرة" للغاية، خلال مواجهة الاتفاق، مساء اليوم الجمعة.

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الهلال حقق الفوز على الاتفاق (3-1)، مساء اليوم الجمعة، على ملعب "المملكة أرينا" في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

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وخلال هجمة قادها سالم، في الدقيقة 73 من عمر المباراة؛ قام لاعب الاتفاق مشعل صبياني بـ"تدخل عنيف" ضده من الخلف؛ ليسقط نجم الهلال على الأرض متألمًا.

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أطباء الزعيم الهلالي تدخلوا في محاولة لمعالجة الدوسري؛ إلا أن الإصابة التي جاءت على مستوى الكاحل، تبدو أنها كانت أحطر من المتوقع، ليتم إخراجه من أرضية الملعب بـ"النقالة الطبية".

ووضع سالم الدوسري يده على وجهه، أثناء خروجه بـ"النقالة الطبية" من أرضية الملعب؛ وسط اعتذار من الصبياني له، على هذا التدخل العنيف.

ومن ناحيته.. نشر أخصائي العلاج الطبيعي عبدالعزيز التويجري، "القلق" بين جماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بشأن إصابة الدوسري البالغ من العمر 33 سنة.

التويجري أوضح عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، أن هذه الإصابة قد تسبب ضررًا على مستوى الركبة وليس الكاحل فقط؛ قائلًا: "خروجة على (النقالة) أمر غير مطمئن".

وأعلن التويجري أن غياب سالم الدوسري قد يمتد من 3 إلى 10 أيام، إذا كانت الإصابة مجرد كدمة فقط؛ أما إذا كان هُناك تضرر في الأربطة، قد يفقد الهلال نجمه الدولي السعودي، لفترة من أسبوعين إلى شهرين.

جدير بالذكر أن سالم سجل 7 أهداف وصنع 4 آخرين، خلال 16 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية، بالموسم الرياضي الحالي.