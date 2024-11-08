استبدلهما بلاعب واحد من الهلال .. رينارد يستبعد سالم الدوسري والمالكي من المنتخب السعودي!

الهلال يكشف عن إصابة سالم الدوسري أمام الاتفاق..

قرر الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي الأول، استبعاد الثنائي سالم الدوسري وعبد الإله المالكي، لاعبي الهلال والاتفاق، من معسكر نوفمبر، بداعي الإصابة.

وتعرض الدوسري والمالكي، للإصابة خلال مباراة الهلال والاتفاق، التي شهدت فوز الهلال بنتيجة (3-1)، على ملعب المملكة أرينا، ضمن حساب الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.

وجاء في بيان المنتخب الرسمي، بأنه تقرر استبعاد الدوسري والمالكي من قائمة الأخضر بعد إصابتهما، لينضم محمد القحطاني، جناح الهلال الشاب، إلى القائمة التي تواجه أستراليا وإندونيسيا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا السياق، كشف الهلال، عبر مركزه الإعلامي على منصة (إكس)، عن إصابة سالم الدوسري في مفصل القدم، وفق ما أظهرته الأشعة التي أجراها اللاعب بعد مباراة الاتفاق.

ويحل المنتخب السعودي ضيفًا على أستراليا، في 14 نوفمبر، على ملعب إيمي بارك في ملبورن، ثم يطير إلى جاكرتا لملاقاة إندونيسيا، على ملعب جيلورا بونج كارنو، في 19 نوفمبر، ضمن الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

ويستعد هيرفي رينارد لقيادة المنتخب السعودي لولاية ثانية، بعد عودته لتدريب الأخضر، خلفًا للإيطالي روبرتو مانشيني، الذي تمت إقالته لسوء النتائج، بعدما حل الأخضر في المركز الثالث بالمجموعة الثالثة من تصفيات المونديال، برصيد 5 نقاط من 4 مباريات، إثر تعادله مع إندونيسيا بجدة (1-1)، ثم فوزه على الصين بداليان (2-1)، قبل خسارته أمام اليابان (0-2) وتعادله سلبيًا مع البحرين في الجوهرة المشعة.

وكان الفرنسي رينارد قد استبعد عبد الإله المالكي، مدافع الاتحاد، بالأمس، من قائمة الأخضر، بعد إصابته في مباراة العروبة، لينضم عون السلولي، مدافع التعاون، بديلًا له.