بعد الهلال والنصر .. وليد الفراج يعتذر لجماهير العين الإماراتي عن مطالبة الأهلي بخماسية "ثالثة"!

بعد مقولته للأهلي: لا نريد أقل من خمسة!

وجه الإعلامي الرياضي وليد الفراج، رسالة اعتذار إلى جماهير العين الإماراتي، على خلفية مطالبته للنادي الأهلي بالفوز بخماسية على العين، على غرار الهلال والنصر، في دوري النخبة الآسيوية.

وتلقى العين الإماراتي، حامل لقب دوري الأبطال، خسارتين متتاليتين أمام الهلال بنتيجة (4-5) والنصر (1-5)، في الجولتين الثالثة والرابعة من مجموعة الغرب في النخبة، ليقرر العين إقالة مدربه هيرنان كريسبو، وتعيين البرتغالي ليوناردو جارديم لتدريب الفريق، قبل مواجهة الأهلي في 25 نوفمبر، ضمن الجولة الخامسة من البطولة.

ولاقى الفراج غضبًا واسعًا من قِبل الجماهير العيناوية، التي اعتبرت رسالة الفراج بأنه لن يتنازل عن فوز الأهلي بخماسية، بمثابة "تقليل" من الزعيم الإماراتي، فيما رد الإعلامي السعودي بأن رسالته لم تكن أكثر من مجرد "طقطقة".

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وقال الفراج، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، "رأيت ردود الفعل للجمهور العيناوي، وكانت هناك ردة فعل قوية وغاضبة من البرنامج والمقدمة، الكرة فيها حماس وطقطقة، وسوينا هذا الأمر مع الاتحاد والهلال أمام الأهلي المصري، وكذلك مباراة الأهلي والعين الإماراتي (في كأس إنتركونتينينتال)، وبعد عتب جمهور العين، أقول ما يصير خاطركم إلا طيب، ولم نقصد التقليل منكم أو العين".

وأضاف "مشاهدتكم للمسابقات الكروية السعودية هي مكسب لنا، ومتابعتكم للبرنامج سنسعى دائمًا على وجودها، لا تأخذون بخاطركم منّا، لأنكم عزيزون علينا، وبإذن الله نحتفل بانتصاراتكم القادمة".

ويتزعم الهلال صدارة مجموعة الغرب بالعلامة الكاملة، برصيد 12 نقطة، متفوقًا بفارق الأهداف عن الأهلي الوصيف، بينما يأتي النصر في المركز الثالث برصيد 10 نقاط، بينما يأتي العين، حامل اللقب الآسيوي، في المركز الثاني عشر والأخير، برصيد نقطة واحدة.