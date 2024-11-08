"نهاية الجدل رسميًا!" .. حقيقة تفاوض نيمار مع الهلال لفسخ عقده

أول تصريح رسمي من بيئة اللاعب بشأن مستقبله..

حسم الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، "مستقبله" مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي؛ بالتزامن مع الجدل بشأن رحيله، في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2025".

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الأنباء تزايدت في اليومين الماضيين، بشأن رحيل نيمار عن الهلال، في الميركاتو الشتوي القادم؛ بل أن بعض التقارير البرازيلية أكدت على بدء التفاوض بين الطرفين؛ من أجل "فسخ العقد" بالتراضي.

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وفي هذا السياق.. نفت داي كريسبو، أحد أعضاء الفريق الإعلامي لنيمار، رحيل النجم البرازيلي عن الفريق الهلالي، في الميركاتو الشتوي القادم؛ مثلما تردد في وسائل الإعلام مؤخرًا.

داي قالت في تصريحات خاصة مع صحيفة "الرياضية"، نشرتها في الساعات الأولى من يوم السبت - بتوقيت مكة المكرمة -: "كل ما يُنشر بشأن مستقبل اللاعب (كاذب)، وليس له أي أساس من الصحة".

وأعلنت داي "استمرار" نيمار دا سيلفا مع نادي الهلال، حتى نهاية عقده في صيف العام القادم؛ قائلة: "هذا الأمر مؤكد.. لا يوجد أي شيء مختلف عن ذلك، حتى وقتنا هذا!".

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نيمار انضم إلى الهلال في صيف عام 2023، قادمًا من فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان؛ وبعقد لمدة موسمين، مع أنباء عن وجود "بند" بمشاركة اللاعب مع الزعيم، في بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية، في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025.

ولعب النجم البرازيلي 5 مباريات رسمية فقط بقميص الهلال، عقب انضمامه للفريق الأول لكرة القدم، قبل أن يتعرض لإصابة بـ"قطع في الرباط الصليبي"، خلال شهر أكتوبر من عام 2023؛ غيبته عامًا كاملًا عن الملاعب.

وفي 21 أكتوبر 2024.. عاد نيمار للمشاركة في المباريات مجددًا، خلال فوز الهلال (5-4) على العين الإماراتي، بملعب "هزاع بن زايد"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري، بمسابقة النخبة الآسيوية للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

ونظرًا لعدم قيده في "القائمة المحلية" حتى الميركاتو الشتوي القادم.. انتظر نيمار ليوم 4 نوفمبر 2024، للمشاركة في ثاني مبارياته بعد العودة من "الصليبي"؛ وكان ذلك خلال فوز الهلال (3-0) على الاستقلال الإيراني، في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري، بمسابقة النخبة الآسيوية؛ إلا أنه تعرض لإصابة جديدة، وهذه المرة بـ"تمزق في العضلة الخلفية"، ستغيبه عن الملاعب بين 4 إلى 6 أسابيع.

جدير بالذكر أن نيمار جونيور البالغ من العمر 32 سنة، سجل هدفًا وحيدًا وصنع 3 آخرين، خلال 7 مباريات رسمية شارك فيها مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بواقع 428 دقيقة؛ وذلك منذ صيف 2023 وحتى الآن.