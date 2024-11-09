"ما ينفع معه إلا الدعاء" .. خالد الشنيف يكشف "حيلة ميتروفيتش" للتغلب على مدافعي الدوري السعودي

الصربي يوسع الفارق مع بنزيما

يواصل المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش، لاعب الهلال، سلسلته التهديفية الرائعة مع الزعيم، ليبتعد صدارة ترتيب هدافي دوري روشن السعودي.

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وقاد ميتروفيتش الهلال للفوز على الاتفاق (3-1)، ضمن الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين، حيث سجل هدفًا في ثلاثية الزعيم ليرفع رصيده إلى 11 هدفًا في صدارة الهدفين، موسعًا الفارق بينه وبين أقرب ملاحقيه الفرنسي كريم بنزيما، لاعب الاتحاد، إلى 3 أهداف.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا السياق، تناول الإعلامي خالد الشنيف في برنامجه "دورينا غير" على قناة السعودية، ظاهرة تألق ميتروفيتش مع الهلال، قائلًا: "ميتروفيتش يتميز بالذكاء في التعامل مع المدافعين، ألاحظ ذلك منذ أن كان في نيوكاسل وفولهام، دائمًا ما يكون خلف المدافع حتى يفلت من الرقابة".

وتدخل سعد الشهري في الحوار، معلقًا: "ميتروفيتش ولد ليكون مهاجمًا، دائمًا يختار أن يكون في المنطقة العمياء بالنسبة للدفاع، هذه مهارة عالية. لا يمكن حجب خطورته إلا عن طريق الرقابة الشخصية".

ليرد الشهري: "ميتروفيتش ما ينفع معه إلا الدعاء.. مدافع الاتفاق عبد الباسط هندي لم يعرف ماذا يفعل أمامه واستسلم للأمر".

GOAL

وعلق محمد الدعيع، حارس الهلال السابق: "ميترو تكوينه الجسماني مميز يجعله يفوز بكل الالتحامات مع المدافعين ويتقدم عنهم بخطوة".ولعب ميتروفيتش مع الهلال هذا الموسم 17 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 17 هدفًا وصنع 3 تمريرات حاسمة لزملائه، في 1382 دقيقة لعب.