"صفقة الهلال الصيفية تزعج مالكوم وهناك فائدة من إصابة سالم الدوسري!" .. أنقذوا الاتفاق من عبث ستيفن جيرارد

الهلال يبدع وستيفن جيرارد يواصل الغرق مع الاتفاق..

ربما لا يكون هُناك مشجع لأي نادٍ في العالم، يجلس في المدرجات أو أمام شاشات التلفزيون، وهو يعلم بأن فريقه سيفوز؛ مثل "عاشق" عملاق السعودية وآسيا الهلال.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

الهلال حقق فوزًا جديدًا مساء اليوم الجمعة؛ وهذه المرة ضد نادي الاتفاق (3-1)، على ملعب "المملكة أرينا" في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

ثلاثية الهلال جاءت عن طريق المهاجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش، والجناح البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، والجوهرة السعودية محمد القحطاني؛ بينما أحرز الصربي زوران توسيتش، هدف الاتفاق الوحيد من "ركلة جزاء".

GOAL

وبهذه النتيجة.. استعاد الزعيم الهلالي صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 28 نقطة من 9 انتصارات وتعادل؛ وبفارق نقطة وحيدة فقط عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد "الوصيف".

ومن ناحيته.. تجمد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، الذي يقوده الأسطورة الإنجليزية ستيفن جيرارد، عند النقطة 11 في المركز "الحادي عشر" بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، للموسم الرياضي الحالي.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد فوز الهلال الكبير على الاتفاق، مساء اليوم الجمعة، في المسابقة المحلية..