أخبار النصر اليوم | تحريض على إيقاف رونالدو قبل كلاسيكو الاتحاد .. ولاعب محلي يشترط "15 مليون" لتجديد عقده!

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي النصر اليوم السبت 23 نوفمبر 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم السبت 23 نوفمبر 2024م، وما يدور حول الفريق.

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أكد ناصر الجميد، الرئيس التنفيذي السابق بنادي النصر، أن فريق الكرة الأول يحتاج إلى قائد للمجموعة، رغم تواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، كاشفًا عن الأدوار التي لم يمارسها صاحب الكرات الخمس الذهبية مع فارس نجد.

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وجه فهد الهريفي، أسطورة نادي النصر، رسالة انتقاد إلى الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي الأول، بسبب اختياراته حول قائمة الأخضر في مباراة أستراليا وإندونيسيا، في تصفيات كأس العالم 2026.

أثار المستوى المتذبذب الذي يقدمه الدولي السعودي عبد الرحمن غريب مع ناديه النصر السعودي الكثير من ردود الفعل عقب مباراه القادسية التي انتهت بفوز الأخير بهدفين لهدف في دوري روشن السعودي 2024/2025.

أكد الإعلامي السعودي عبد العزيز العصيمي المقرب من نادي النصر السعودي أن المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي لا يتحمل مسؤولية تدهور نتائج العالمي في الآونة الأخيرة.

يؤمن الإعلامي والناقد الرياضي السعودي محمد الذايدي، أن الهلال أصبح بمثابة العقدة بالنسبة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر.

كشف الإعلامي السعودي طارق النوفل، عن وجود خطط جدية لزيادة عدد اللاعبين المحترفين في دوري روشن إلى 9 لاعبين في المستقبل القريب.

هاجم الإعلامي عيسى الجوكم قرار اختيار كريستيانو رونالدو كأفضل لاعب في مباراة ناديه النصر ضد القادسية لحساب دوري روشن مساء الجمعة، اللقاء الذي خسره "العالمي" بهدفين لواحد.

علق الإعلامي خالد الشنيف على سقوط النصر ضد القادسية مساء الجمعة لحساب منافسات دوري روشن، وناقش تكرر نفس المشاكل في صفوف "العالمي" رغم التغييرات على صعيد الجهاز الفني.

يعمل مجلس إدارة نادي النصر السعودي، على تجديد عقود عددٍ من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم "المحليين"؛ وذلك قبل دخولهم "الفترة الحرة"، خلال شهر يناير القادم.

سلط الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه، الضوء على إحدى لقطات الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، في مباراة القادسية، مساء يوم الجمعة.

كشف الخبير التحكيمي فهد المرداسي، عن مدى صحة قرارات الحكم الروسي سيرجي إيفانوف، الذي أدار مباراة النصر والقادسية، في الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي.

سخر نادي القادسية من نظيره النصر؛ بعد الفوز عليه في ليلة الجمعة الساخنة، بملعب "الأول بارك" في العاصمة السعودية الرياض.

كشف الناقد الرياضي سعيد أبو داهش، ممثل نادي النصر في لجنة توثيق الكرة السعودية، عن كواليس سفر الدولي الإسباني إيميريك لابورت، المفاجئ إلى فرنسا، قبل مواجهة القادسية في دوري روشن السعودي.

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ليلة حزينة أخرى، عاشها الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر؛ وهذه المرة ضد القادسية، ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

بما يقدّمه نادي النصر السعودي، منذ بداية الموسم الرياضي الحالي 2024-2025؛ كان من الطبيعي أن تأتي الهزيمة الأولى في دوري روشن للمحترفين، في أي وقتٍ.

يستقبل الغرافة، نظيره النصر في مباراة هامة وقوية ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025، على ملعب البيت.

صفقة تاريخية قام بها النصر عندما تعاقد كريستيانو رونالدو، فكم عدد أهداف رونالدو مع العالمي دوري روشن السعودي ودوري أبطال آسيا وجميع البطولات؟