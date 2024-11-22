"ترك القيادة لنجم النصر وتفوق على صديقه القديم في شوط واحد" .. كريستيانو رونالدو يحرج نفسه بـ"الرقص" أمام القادسية

رونالدو يسجل في خسارة النصر الأولى بمسابقة الدوري..

ليلة حزينة أخرى، عاشها الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر؛ وهذه المرة ضد القادسية، ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

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النصر خسر (1-2) ضد القادسية، على ملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 11 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

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وبهذه النتيجة.. تجمد النصر عند النقطة 22، في "المركز الثالث" بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، وبفارق 6 نقاط عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال "المتصدر".

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وبإمكان الهلال أن يوسع الفارق مع النصر إلى 9 نقاط كاملة، حال الفوز على الخليج، مساء يوم غدٍ السبت، ضمن منافسات الجولة 11 من مسابقة الدوري؛ ما سيصعب المهمة أكثر على زملاء رونالدو.

ولم يقدّم رونالدو المستوى المأمول منه مع الفريق النصراوي مجددًا؛ ولكنه فعل ما يجب على أي مهاجم أن يقوم به، وهو تسجيل الأهداف؛ وذلك من خلال إحراز "الهدف الوحيد" للعالمي في المباراة.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد أداء الأسطورة كريستيانو رونالدو في قمة النصر والقادسية، مساء اليوم الجمعة..