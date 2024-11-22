بعد الغضب الجماهيري .. خبير تحكيمي يحسم جدل حرمان النصر من 3 ركلات جزاء ضد القادسية

بعد خسارة النصر أمام القادسية في الأول بارك..

كشف الخبير التحكيمي فهد المرداسي، عن مدى صحة قرارات الحكم الروسي سيرجي إيفانوف، الذي أدار مباراة النصر والقادسية، في الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي.

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وخسر النصر على ملعب الأول بارك، أمام القادسية بنتيجة (1-2)، فيما اعترضت الجماهير النصراوية على عدم احتساب أكثر من ركلة جزاء للأصفر، وهو الأمر الذي علّق عليه المرداسي، بالحكم على عدم احتساب 3 ركلات جزائية للنصر، وواحدة أيضًا للقادسية.

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وقال المرداسي، عبر فضائية SSC، إن قرار الحكم في الدقيقة 17، بعدم احتساب ركلة جزاء للنصر، إزاء عرقلة جهاد ذكري للاعب عبد الرحمن غريب، كان صحيحًا، حيث كان اندفاع المدافع طبيعيًا، ونجح بلعب الكرة، والاحتكاك كان طبيعيًا مع غريب، وكان يُمكن احتساب الركلة، لو كانت هناك حركة إضافية من المدافع.

وأضاف "في الدقيقة 27، كان قرار الحكم صحيحًا بعدم احتساب جزائية للقادسية، وكان الحكم في زاوية رؤية صحيحة، ورغم تدخل المدافع محمد سيماكان على المهاجم خوليان كوينونيس، ولكن بالنظر لوضع اليد، فهو تنافس طبيعي، وليس هناك تدخل غير قانوني، واللاعب لم يمسك بقميص المهاجم، وحتى في تلك الحالة، نرى هل المسك مؤثر أم لا؟ ولكن سيماكان وضع اليد فقط على الجسم".

واستطرد المرداسي "الدقيقة 42، كان هناك تماسك متبادل بين المدافع جهاد ذكري والمهاجم كريستيانو رونالدو، ولا وجود ركلة جزاء، أما الدقيقة 85، فقد قرر الحكم استئناف اللعب رغم تدخل المدافع جهاد على لاعب النصر أوتافيو، ولكن مدافع القادسية لم يرتكب مخالفة، وأوتافيو هو من صنع هذا الاحتكاك".

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وتجمد رصيد النصر عند 22 نقطة، ليحتل المركز الثالث في جدول دوري روشن، بفارق الأهداف عن القادسية، صاحب المركز الخامس.