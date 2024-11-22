"فيلم و100 دقيقة أخرى" .. القادسية يسخر من النصر بعد إسقاطه في "الأول بارك"

النصر تلقى أول خسارة في الدوري بالموسم الحالي..

سخر نادي القادسية من نظيره النصر؛ بعد الفوز عليه في ليلة الجمعة الساخنة، بملعب "الأول بارك" في العاصمة السعودية الرياض.

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القادسية قلب تأخره أمام النصر بـ"هدف"؛ ليفوز عليه (2-1)، ضمن منافسات الجولة 11 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

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وبعد هذا الفوز.. وجّه القادسية عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، رسالة ساخرة إلى نادي النصر؛ قائلًا فيها: "نزيد 100 دقيقة ثانية؟".

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حكم مباراة النصر والقادسية احتسب 9 دقائق وقت بدل ضائع؛ ولكنه أطلق صافرة النهاية في الدقيقة 101؛ حيث فشل العالمي في استغلال ذلك، من أجل تعديل النتيجة.

وأراد الحساب الرسمي لنادي القادسية ربما، أن يظهر الثقة الكبيرة في نجوم الفريق الأول لكرة القدم؛ بالإشارة إلى أنهم لن ينهزموا ضد النصر، حتى ولو لعبوا 100 دقيقة أخرى.

ولم يكتفِ القادسية بذلك؛ حيث قال مخاطبًا "نتفليكس": "عساكم وثقتم الفيلم الذي صار اليوم"؛ في إشارة إلى "وثائقي الدوري السعودي للمحترفين"، والذي تم بثه عبر المنصة، خلال الساعات القليلة الماضية.

وتم تسجيل "وثائقي الدوري السعودي"، خلال تواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية في دوري يلو للدرجة الأولى، الموسم الماضي 2023-2024؛ قبل الصعود مع مطلع العام الرياضي الحالي.

جدير بالذكر أن القادسية يحتل المركز الخامس، في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025، بعد مرور 11 جولة حتى الآن، برصيد 22 نقطة؛ متخلفًا بفارق الأهداف فقط عن الشباب "الرابع" والنصر "الثالث".