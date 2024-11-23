"اختيار يفتح باب التشكيك" .. هجوم على قرار منح رونالدو جائزة رجل مباراة القادسية!

هل استحق رونالدو الجائزة؟

هاجم الإعلامي عيسى الجوكم قرار اختيار كريستيانو رونالدو كأفضل لاعب في مباراة ناديه النصر ضد القادسية لحساب دوري روشن مساء الجمعة، اللقاء الذي خسره "العالمي" بهدفين لواحد.

وسجل رونالدو هدف فريقه الوحيد في المباراة التي شهدت سقوط النصر ضد زملاء ناتشو، ليستمر الفريق ثالثاً بفارق ست نقاط ومباراة أكثر عن المتصدر الحالي للترتيب الهلال.

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وقال الجوكم عبر حسابه على "X": "من يعشق كرة القدم يجب أن يعشق رونالدو أحد أهم أساطير كرة القدم في تاريخ المستديرة".

وأكمل: "ولكن في مباراة النصر والقادسية كان رجل المباراة لاعب القادسية جوليان الذي سجل هدفاً وصنع آخر .. وصال وجال".

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وأتم الإعلامي الشهير: "رونالدو ليس بحاجة لهذا (الاختيار ) الذي يسبب التشكيك في معايير الأفضلية في كل مباراة في دوري روشن".

وبخلاف الهدف، تلقى رونالدو بعض الانتقادات على الجانب التحكيمي وطالب البعض بوجود مخالفة عليه قد توجب طرده بسبب لعبة مشتركة مع لاعب القادسية جهاد ذكري. اقرأ هنا.