"أرقامه ضعيفة ويفتقد الهدوء".. لفيف من نجوم الكرة السعودية ينتقدون عبد الرحمن غريب!

النجم السعودي صاحب المهارات العالية محل الكثير من الانتقادات

أثار المستوى المتذبذب الذي يقدمه الدولي السعودي عبد الرحمن غريب مع ناديه النصر السعودي الكثير من ردود الفعل عقب مباراه القادسية التي انتهت بفوز الأخير بهدفين لهدف في دوري روشن السعودي 2024/2025.

وأهدر عبد الرحمن غريب سلسلة من الفرص السانحة التي كان تسجيل إحداها كفيلا بمنح النصر نتيجه أفضل في المباراة التي أحبطت حظوظ العالمي في المنافسة على لقب دوري روشن بصراع يتصدره الأن كل من الهلال الأول ثم الاتحاد الوصيف.

وخلال تحليلهم لمباراة النصر والقادسية في دوري روشن السعودي عبر برنامج "دورينا غير" على قناة السعودية، ذكر لفيف من نجوم الكرة السعودية بين لاعبين ومدربين وإعلاميين ما ينقص عبد الرحمن غريب ليقدم مستوى أفضل مما يقدمه في الوقت الراهن.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وذكر المدرب السابق للمنتخب السعودي الأولمبي سعد الشهري، أن أرقام غريب مع الاتحاد ضعيفة للغاية بالنظر إلى مركزه كجناح، حيث إنه سجل 14 هدفًا في 86 مباراة برفقة كتيبة العالمي.

فيما قال المدرب السعودي خالد العطوي إن غريب ينقصه الكثير من العمل والتدريبات التخصصية في مرحلة الإنهاء أمام المرمى كي يتوج مهاراته الفردية التي يمتلكها، ويصبح لديه مستقبل أفضل مما يقدمه في الوقت الراهن برفقة كتيبة المدرب ستيفانو بيولي.

وأشار العطوي إلى أن إنهاء الفرص أمام المرمى هو المرحلة التي يتم فيها اختبار "هدوء اللاعب وخبراته وقراراته وتوافقه العصبي والعضلي" مؤكدًا أن "هذه هي الأشياء التي تنقص عبد الرحمن غريب" ملقيًا ببعض اللوم على المدرب ستيفانو بيولي الذي لم يوظفه في مركز الجناح الأيسر وأعطاه دورًا في العمق كان يرى العطوي أن ساديو ماني أفضل فيه إلى جوار البرتغالي كريستيانو رونالدو.