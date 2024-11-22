موعد مباراة النصر القادمة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة النصر القادمة ضد الغرافة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة

يستقبل الغرافة، نظيره النصر في مباراة هامة وقوية ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025، على ملعب البيت.

النصر، يريد مواصلة الفوز ومزاحمة الهلال والأهلي على الصدارة، والتي يحتلاتها مناصفة برصيد 12 نقطة.. بينما يريد الغرافة صاحب المركز السادس بأربع نقاط مواصلة التقدم في جدول الترتيب.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الغرافة والنصر في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة.

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جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة

ما موعد مباراة الغرافة والنصر في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025؟

موعد مباراة الغرافة والنصر في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 هو الإثنين 25 نوفمبر 2024 على ملعب البيت.

وتنطلق صافرة البداية في تمام 19:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الغرافة والنصر في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025؟

تذاع مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة على شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، تنقل داخل المملكة أيضًا عبر قنوات SSC السعودية.

لهواة البث المباشر يمكن متابعة المباراة عبر تطبيق TOD وداخل المملكة عبر شاهد.

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